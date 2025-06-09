昔酸拜登走路跌倒！　川普登機腳滑「驚恐臉全被拍」

圖文／鏡週刊
美國總統川普過去曾多次嘲笑前總統拜登走路跌倒一事，不過他8日登上空軍一號時也不慎踉蹌，幸好眼急手快抓住扶手，但一瞬間驚恐的表情還是被鏡頭捕捉，畫面引發不少網友調侃。
據《獨立報》報導，川普（Donald Trump）8日與國務卿盧比歐（Marco Rubio）登上空軍一號前往大衛營時，兩人都不慎踉蹌一下；由於川普過去時常嘲笑拜登（Joe Biden）走路跌倒，如今川普踉蹌時面露驚恐，引來不少網友嘲諷，甚至調侃「是時候幫川普安排輪椅了」。
這段插曲發生在馬里蘭州哈格斯敦，川普與記者簡短交談後，有媒體詢問是否援引《叛亂法》來應對洛杉磯對移民突襲而引發的抗議行動，而川普回應，「那取決於是否真的發生了叛亂。」面對記者追問是否真的發生叛亂，川普否認但稱，「但確實有一些暴力分子，我們不會讓他們逍遙法外。」
媒體接著問道，是否即使不援引《叛亂法》，仍會部署軍隊鎮壓？川普回應，「我們會在各地部署軍隊。 我們不會讓這種事發生在我們國家，我們不會讓國家像拜登執政時那樣被撕裂。」
These Air Force One stairs are apparently faulty ????????— MAGA Kitty (@SaveUSAKitty) June 8, 2025
President Trump was the first to fall victim, immediately followed by Secretary of State Marco Rubio.
WATCH ???????? pic.twitter.com/muq4ckb1wg
President Trump stumbles while going up the steps to Air Force One on Sunday.— Paul A. Szypula ???????? (@Bubblebathgirl) June 8, 2025
Democrats will now lose their minds over this and falsely equate Trump’s stumble to Joe Biden’s severe decline while POTUS.
It’s all very predictable. pic.twitter.com/xxgeTQeKKc
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