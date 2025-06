昔酸拜登走路跌倒！　川普登機腳滑「驚恐臉全被拍」

圖文/鏡週刊

美國總統川普過去曾多次嘲笑前總統拜登走路跌倒一事,不過他8日登上空軍一號時也不慎踉蹌,幸好眼急手快抓住扶手,但一瞬間驚恐的表情還是被鏡頭捕捉,畫面引發不少網友調侃。

據《獨立報》報導,川普(Donald Trump)8日與國務卿盧比歐(Marco Rubio)登上空軍一號前往大衛營時,兩人都不慎踉蹌一下;由於川普過去時常嘲笑拜登(Joe Biden)走路跌倒,如今川普踉蹌時面露驚恐,引來不少網友嘲諷,甚至調侃「是時候幫川普安排輪椅了」。

這段插曲發生在馬里蘭州哈格斯敦,川普與記者簡短交談後,有媒體詢問是否援引《叛亂法》來應對洛杉磯對移民突襲而引發的抗議行動,而川普回應,「那取決於是否真的發生了叛亂。」面對記者追問是否真的發生叛亂,川普否認但稱,「但確實有一些暴力分子,我們不會讓他們逍遙法外。」

媒體接著問道,是否即使不援引《叛亂法》,仍會部署軍隊鎮壓?川普回應,「我們會在各地部署軍隊。 我們不會讓這種事發生在我們國家,我們不會讓國家像拜登執政時那樣被撕裂。」

These Air Force One stairs are apparently faulty ????????‍ President Trump was the first to fall victim, immediately followed by Secretary of State Marco Rubio. WATCH ???????? pic.twitter.com/muq4ckb1wg

President Trump stumbles while going up the steps to Air Force One on Sunday.



Democrats will now lose their minds over this and falsely equate Trump’s stumble to Joe Biden’s severe decline while POTUS.



It’s all very predictable. pic.twitter.com/xxgeTQeKKc