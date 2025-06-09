每年出國2次「要玩1禮拜」算家境好？網曝關鍵：才是有錢人

▲台人最愛飛日韓旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家今年出國幾趟了呢？一名妹子發問，如果一位女生每年要出國兩趟，且在日本或韓國要玩一個星期左右，是否算是有錢人呢？文章引發討論，有網友直呼很窮但還是熱愛出國「不會，一年去日韓2-3次很容易」、「半年去三次日本，很窮」；也有人曝關鍵，「又不是歐美、南半球，那才可能真的有錢、有時間」。

一名女網友在Dcard好奇詢問，一位女生一年一定要出國2到3次，且每次去日韓要玩一個禮拜，「這樣算家境很好嗎？」

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文章引發討論，不少人自認很窮，但仍努力存錢出國玩，「還好吧，去日韓也沒有很貴啊，我朋友一般上班族，一年出國超過三次」、「我一年去兩趟日本，一點都不有錢，只是把錢都拿來旅遊了」、「我窮學生，一年出去兩、三次你覺得呢？日本8天、7萬；泰國、越南一個禮拜2萬」、「不會，一年去日韓2-3次很容易」、「我同事每個月都在出國」、「半年去三次日本，很窮」。

也有網友直呼，「只覺得休假真好請，羨慕」、「日韓還好吧，常去歐美比較會覺得可能是有錢人，因為不光機票貴、物價高 ，還要有時間」、「不是沒錢，只是沒時間」、「去亞洲國家沒什麼吧，又不是歐美、南半球，那才可能真的有錢、有時間（請長假或根本不需要上班）」。