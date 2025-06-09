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哥倫比亞規模6.3強震　首都波哥大搖晃數秒

▲哥倫比亞地震。（圖／翻攝USGS）

▲哥倫比亞地震。（圖／翻攝USGS）

記者張靖榕／綜合報導

哥倫比亞8日清晨發生規模6.3強震，首都波哥大（Bogotá）明顯感受到劇烈搖晃，建築持續晃動數秒，引發民眾恐慌逃出戶外。根據美國地質調查所（USGS）和現場記者報導，這是波哥大近年來震感最強烈、時間最長的一次地震。

美國地質調查所指出，地震震央位於哥倫比亞中部帕拉特布埃諾市（Paratebueno）附近，距離波哥大約170公里，屬於淺層地震。哥倫比亞國家地質調查局則測得本次地震規模為6.5。

地震波遍及多個城市，包括美德殷（Medellin）、卡利（Cali）與曼尼沙（Manizales）等地。雖然目前尚未傳出人員死傷，但波哥大巿長蓋倫（Carlos Fernando Galan）表示，災害防救機構已全面動員，進行檢查與後續支援。

地震當下，波哥大警報大作，街頭一度陷入混亂，許多居民驚慌逃離建築物，事後仍不敢輕易返回屋內。哥倫比亞安全單位則透過社群媒體表示，緊急服務人員正全巿巡查，確認損害情況並提供必要協助。

哥倫比亞位處環太平洋火山帶（Ring of Fire），地震與火山活動頻繁，屬於全球地質活動最活躍的地區之一。

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