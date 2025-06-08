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大陸 大陸焦點 特派現場

陸17歲少女試衣被店員提醒「肚子很大」！就醫竟驗出超巨腫瘤

▲牛仔褲,女子,褲子,緊身褲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少女試穿褲子被店員提醒「肚子很大」，就醫驗出27公分腫瘤。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸廣東一名年僅17歲的少女小婷（化名），近日陪母親逛街試穿褲子時，被店員提醒一句「肚子很大」，沒想到就醫後發現，體內竟藏有重達2.4公斤的惡性腫瘤。醫師指出，小婷罹患的是一種名為「嗜酸細胞瘤」的惡性腎腫瘤，腫瘤直徑達27公分，幾乎佔據整個腹腔。

綜合陸媒報導，小婷的身高約160公分、體重僅40公斤，雖然外表看來纖瘦，不過腹部異常隆起，店員發現以後，立即提醒小婷母女倆，小婷的腹部「看起來不正常」。

小婷隨後在母親的陪同下，前往醫院檢查，沒想到做了電腦斷層掃描，竟發現右腎有一顆巨大的腫瘤，手術後確認為惡性腫瘤。由於這種病變隱匿性高，小婷平日也沒有出現明顯不適，直到衣物難以遮掩異常才被注意。

▲褲子,長褲,牛仔褲,短褲,服飾 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少女試穿褲子被店員提醒「肚子很大」，就醫驗出27公分腫瘤。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

醫師指出，嗜酸細胞瘤屬於泌尿系統常見的惡性腎腫瘤之一，約佔所有腎腫瘤的85％。這種腫瘤早期幾乎無症狀，「肚子大、沒有痛、不會尿血」是許多患者的共同經歷，臨床上出現腹部腫塊、疼痛與血尿的所謂「腎癌三聯徵」只出現在6％至10％的晚期病例中。

醫師對此提醒，家長們應留意孩子的體態變化，尤其出現原因不明的腹部膨脹、明顯消瘦及不均勻腹脹等情況，並定期帶孩子做健康檢查，這樣有助於早期發現潛藏的病灶。

 
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