桃園《國有器官》放映活動收恐嚇信　揚言放爆料物、進場砍殺所有人

▲國有器官紀錄片放映活動，主辦單位卻收到恐嚇訊息。（圖／翻攝自instagramk／張雅琳）



記者杜冠霖／台北報導

紀錄片「國有器官」自去年10月開始上映，揭露中共高官活摘人體器官的駭人行為，播映期間卻不斷收到炸彈威脅及恐嚇信件，光去年就有30多起。而下周原定在桃園舉辦的相關座談會，也接到恐嚇威脅，信中指出，「假如13號舉辦《國有器官》座談會，我們會在蘆竹區#號放置爆炸物，座談會開始，爆炸物就會發生爆炸！然後我們會闖入砍殺所有參加座談會倖存的畜生！」而相關座談會只能緊急喊卡並報警。

國有器官在台上映後，播映期間卻接到相當多炸彈威脅及恐嚇信件，就連彰化基督教醫院外科部年初觀看紀錄片《國有器官》，發表譴責非法器官仲介的公開聲明後，也接到「已在醫院內部放置多顆爆炸物」，要求院方於晚間9點前取消未來所有國有器官播映活動，否則將引爆，讓醫院化為血流成河的廢墟」。

對於相關案情，警政署去年調查顯示，跟我國民代遭受恐嚇手法相近，為大陸地區之犯嫌慣用手法，並刻意將內容寄發新聞媒體以擴大民眾恐慌，藉此虛耗我國行政資源，警政署持續推動檢舉信箱、多元認證等。國安局則研判，犯嫌透由VPN虛擬私人網路跳板程式寄送恐嚇電郵。

對於相關案情，綠委張雅琳透露，下禮拜五本來要在桃園參加國有器官的放映活動。主辦單位卻在昨天收到恐嚇訊息，聲稱只要電影如期播放，就會在現場引爆炸彈、砍殺參加者！為了活動參與者的人身安全，該放映場次已經取消。同時也已經報警。

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張雅琳強調，台灣是言論自由的民主社會，更是有許多證據支持，中國的非法器官黑市猖獗。憑什麼不能討論？憑什麼用暴力恐嚇要求人民噤聲？