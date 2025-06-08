6人挑戰畢祿山2女出事！一人腳扭傷1人高山症　空勤吊掛送醫

▲特搜員檢查患者病況。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／花蓮報導

2名山友吳姓、廖姓女子赴花蓮和南投2縣之交攀登畢祿山，分別出現跌倒扭傷、高山症情形；空勤總隊今天上午獲報後，中午派遣黑鷹直升機前往救援，費時約1小時將2名女子順利救下山、轉由消防隊救護車送醫，化解一場虛驚。

花蓮縣消防局指出，今天上午獲報得知一行6人登山隊位於花蓮縣秀林鄉畢祿山附近，其中62歲吳姓女子因不慎跌倒，致右腳踝扭傷、腫脹無法行走及站立，另一名61歲廖姓女子則疑有高山症、嘔吐、無力、沒食慾等症狀；花蓮消防局隨即派遣人員2梯次上山搜救，但考量如採地面方式揹負下山，需2天時間，為爭取搶救時效，故申請航空器救援。

▲特搜員將患者轉交救護車。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊於今天上午接獲總隊勤務指揮中心通知，單位接獲命令後即派遣UH-60M-14黑鷹直升機編號NA-713號機，由正駕駛金立平、副駕駛陳兆宇、機工長丁湘泉等飛行組員，會同共勤單位消防署特搜隊員謝孟輯、許哲仁執行任務，於今日中午1時16分起飛，向北爬高1萬2000呎、避開雲層後定向目標區，於1時43分到達目標區，並發現患者位於稜線步道。

空勤隊員完成高低空偵察及馬力檢查、風險評估及救援提示後，由特搜員攜帶吊環吊掛出艙協助固定患者，於1時54分順利將2名女子吊掛上機，隨即定向花蓮、於下午2時21分於花蓮縣德興棒球場落地，並由花蓮縣消防局救護車轉診就醫，任務圓滿完成。