屏東小琉球碼男女爭執雙雙跳海　海巡即時救援搶命畫面曝

▲海巡人員在小琉球白沙漁港碼頭救起一對落海男女遊客。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球白沙漁港碼頭今(8)日上午發生一起一對男女遊客疑似酒後情緒激動，在碼頭發生激烈爭執後相繼跳海。所幸海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所人員即時發現，立刻跳入海中進行救援，5分鐘內成功將兩人平安救起。而救人畫面也曝光。

據了解，6日上午9時，當時安檢所人員聽聞碼頭右側傳出爭吵聲，立即趨前查看，未料兩名遊客突然跳入海中。安檢人員見狀毫不遲疑，迅速下水救人，展現專業救援能力。

兩人被救起後交由屏東縣消防局第三大隊琉球分隊進行初步檢查，確認生命體徵正常，無明顯外傷，且皆保持清醒，雙方也表示無需送醫，隨後由親友帶回休息。據目擊民眾表示，兩人為姨侄關係，姪子不明原因先跳海，阿姨跟著跳，而在救援過程中，持續聽到阿姨持續罵姪子的聲音，甚至獲救上岸還在罵。

海巡署第五岸巡隊呼籲，民眾如在港區或岸際發生任何危急情況，請立即撥打海巡報案專線「118」，海巡署將全力提供即時協助與救援，保障民眾安全。

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