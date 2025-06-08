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臺灣躍升亞洲唯一三大豬病非疫國　農業部今辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動感謝除疫英雄

▲▼農業部林業,臺灣養豬,豬瘟。（圖／農業部林業提供）

▲「除疫成功，豬事大吉」亞洲唯一三大豬病非疫國感恩活動。（圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，下同）

生活中心／綜合報導

臺灣養豬產業迎來歷史性突破！農業部宣布，臺灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」地位的國家，為百年動物防疫史寫下嶄新篇章。農業部為感謝各界的支持與付出，6/8在高雄區農業改良場舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動。行政院卓榮泰院長親臨現場與農業部陳駿季部長、杜文珍次長（首席獸醫官）、動植物防疫檢疫署徐榮彬署長、中央各單位、產業代表、學者專家及第一線動物防疫人員等，一同見證這場劃時代的成就。

▲▼農業部林業,臺灣養豬,豬瘟。（圖／農業部林業提供）

▲「除疫成功，豬事大吉」亞洲唯一三大豬病非疫國感恩活動，行政院卓榮泰院長致詞。

卓榮泰院長致詞表示，「沒有過去的努力，今天就沒辦法在此享受喜悅。」他特別感謝防疫行政團隊、養豬產業、獸醫體系、動物疫苗產業，一棒又一棒完成，消除存在在台灣一百年的豬瘟。豬瘟防治難度相當高，光是疫苗的注射歷史就長達60年以上，農業部從2020年啟動三階段計畫，也辦理超過100場的風險溝通會議，才有今天的成就。這項成功的背後有很多默默無名的英雄，才能保障民眾健康，未來豬隻進軍國際市場，不只以菲律賓、日本為目標，更要以全世界為目標。

▲▼農業部林業,臺灣養豬,豬瘟。（圖／農業部林業提供）

▲「除疫成功，豬事大吉」亞洲唯一三大豬病非疫國感恩活動，農業部陳駿季部長致詞。

卓榮泰表示，賴清德總統體恤公職獸醫師工作辛苦，年初宣布啟動公職獸醫師不開業獎金，讓獸醫師更願意進到公務體系，現在行政院已經核定，希望政府的一點點努力，繼續支持公職獸醫師，卓榮泰院長也期許，台灣現雖除疫成功，後續仍需請防疫夥伴及產業界攜手合作，不容許有任何破口、疏失，也相信只要有堅強的意志，台灣的養豬產業能更升級。

陳駿季部長表示，記得2020年6月台灣獲得口蹄疫非疫區時，也是在同一個場地舉辦感恩活動，同時也在這裡宣布去除豬瘟的三階段計畫，而今天在這裡又再次相聚，「三大豬病非疫國」的成就背後有很多人付諸無私的貢獻，除了紀錄片的防疫英雄以外，也特別感謝賴總統及卓院長的支持，總統和院長早在一月就宣布爭取不開業獎金，現在行政院已核定通過，可以看到總統及院長對全台公職獸醫師的重視，也非常感謝公職獸醫師的努力付出。

陳駿季表示，台灣能夠成為三大豬病非疫國，除了政策不間斷地推動，產業界的共同合作才是關鍵，其中包括對生物安全態度的改變、防疫措施的升級，都必須逐步進行，其中也有很多跨部會的團隊，大家齊心協力，才能把病毒防堵於境外。陳駿季說明，成功不代表鬆懈，未來農業部會更堅持防疫作為，與產業界共同堅守，也會針對養豬產業做結構性調整，除了滿足國內消費者，也將持續推廣生鮮豬肉或相關加工產品外銷到高端市場。

農業部表示，傳統豬瘟自民國9年首次在臺灣發現，超過百年來對本土豬隻造成重大威脅。自民國47年政府啟動全面疫苗接種，逐步控制疫情，最終於民國94年出現最後病例。歷經近20年嚴密監控與堅持防疫，終在114年5月29日正式通過WOAH審查，獲得「非疫國」認證。

▲▼農業部林業,臺灣養豬,豬瘟。（圖／農業部林業提供）

▲「除疫成功，豬事大吉」亞洲唯一三大豬病非疫國，農業部杜文珍次長轉呈WOAH證書。

活動現場首映《豬瘟非疫國－除疫成功》紀錄片，回顧產官學研攜手走過的艱辛歷程，院長更親自頒發獎座予全臺22縣市的動物防疫代表，表彰他們在防疫前線的無私奉獻。儀式高潮由卓院長與各界貴賓共同拉動象徵產業重生的「啟航手把」，宣告臺灣養豬產業正式邁入全新紀元。

農業部強調，雖成功撲滅傳統豬瘟，國際疫情仍嚴峻，該部將持續強化疫病監測與風險管理，確保防線不失。同時，也將推動產業升級，讓臺灣豬肉產品符合國際標準、重返全球市場。

▲▼農業部林業,臺灣養豬,豬瘟。（圖／農業部林業提供）

▲「除疫成功，豬事大吉」亞洲唯一三大豬病非疫國感恩活動現場照片。

現場包含養豬產業代表、中央及地方防疫單位皆共同出席本日「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，此外屏東縣周春米縣長、農業部陳吉仲前部長、農業部曹啟鴻前主委、徐富癸立法委員、鍾佳濱立法委員也一同出席、共襄盛舉。

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