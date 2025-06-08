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嘉市咖啡節舊監宿舍登場　集結市集、音樂、木工體驗與木育成果

▲▼ 嘉義咖啡節「嘉我一個」6/7、6/8舊監宿舍群熱鬧登場 匯聚50+1品牌 黃敏惠市長邀您來「嘉」品味木香、咖啡香 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義咖啡節「嘉我一個」6/7、6/8舊監宿舍群熱鬧登場 匯聚50+1品牌 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025嘉義咖啡節「嘉我一個，全臺咖友來報到！」6月7日、8日於充滿歷史韻味與綠意氛圍的「舊監獄宿舍群」盛大登場！延續「木都」形象並以「森林日曬」為概念，活動囊括特色市集、音樂演出、DIY手作體驗等豐富內容，嘉義市長黃敏惠主持開幕儀式啟動扭蛋機，邀請大家來嘉義市沉浸在木香與咖啡香交織的生活風格場景中。活動現場氣氛熱烈，不僅吸引市民朋友踴躍參與，更有來自金門的民眾特地前來共襄盛舉，並主動與黃敏惠市長合影留念，熱情表示嘉義咖啡生活節辦得非常用心，讓人感受到嘉義的熱情。

▲▼ 嘉義咖啡節「嘉我一個」6/7、6/8舊監宿舍群熱鬧登場 匯聚50+1品牌 黃敏惠市長邀您來「嘉」品味木香、咖啡香 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，「嘉義咖啡節」今年邁入第3年，是文化與歷史的延續。早在1981年日本人在紅毛埤成立園藝試驗場嘉義支場，培育種植咖啡，嘉義市與咖啡有百年歷史淵源，目前咖啡店密度全台第二，舉辦嘉義咖啡節為產地與消費市場搭起平台，讓嘉義市成為嘉義咖啡的門戶並帶動地方觀光。嘉義不僅是咖啡的發源地，更是「木都」。因此特別以「木藝」與「咖啡香」為主軸，形塑出「木香遇上咖啡香」的氛圍，打造出獨「嘉」品味。

▲▼ 嘉義咖啡節「嘉我一個」6/7、6/8舊監宿舍群熱鬧登場 匯聚50+1品牌 黃敏惠市長邀您來「嘉」品味木香、咖啡香 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，2025嘉義咖啡節匯集51家品牌參與，包括老屋系咖啡廳「木商珈琲」、風格店家「黑白金咖啡茶屋」、「草侍咖啡」「里響咖啡」、「解圖咖啡」、「幸福原在咖啡」及2025阿里山莊園咖啡精英交流賽獲獎的青葉咖啡莊園、卓武山咖啡農場、仙井咖啡莊園等，還有人氣甜點「常常」、「OA可麗露」，以及「百懋國際」將出動義大利Victoria Arduino黑鷹獨行俠百萬咖啡機力挺嘉義咖啡節。市長黃敏惠說，從阿里山莊園、都市風格店家到老屋翻新的創意咖啡廳，橫跨一級產業（生產）、二級（加工）、三級（服務與文化行銷），代表嘉義咖啡節不只是一場活動，而是產業鏈整合與地方創生的具體實踐。對消費者來說，嘉義咖啡節是品味咖啡的絕佳平台，彰顯在地咖啡從產地、風味到文化美學的完整鏈結。邀請全國各地的所有好朋友把握今（7）天與明(8)天兩天的機會，來嘉感受「木香與咖啡香」，品味屬於嘉義的美好生活風格。

仙井咖啡主理人范姵甯分享到，今年是她第3次參與嘉義咖啡節，感謝嘉義市政府與主辦單位長期支持在地產業，讓咖啡文化不只在城市發酵，也深入連結山區。透過這樣的活動，不僅串起了嘉義市與嘉義縣的產地交流，也穩定了在地客群，更能從「品嘗」延伸到「造訪」，帶動雙向觀光的良性循環。

里響咖啡主理人許茹茵則分享到，今年也是第3度參與嘉義咖啡節，從首度在文創園區展出，到連續兩年回到舊監宿舍群，她深刻感受到活動一年比一年成熟、規模也越來越大。她開心地提到，今年終於迎來了陽光燦爛的天氣，雖然豔陽高照，但絲毫不減嘉義人的熱情，人潮依舊湧現，現場氣氛熱烈。她特別提到，嘉義咖啡節最吸引人的是它完美體現了「山上種咖啡，山下喝咖啡」的精神，串聯了阿里山的優質咖啡莊園與嘉義市區的各家特色咖啡店，共同展現在地風格與產地連結。家樂福公共事務部中區經理劉虹麟與百懋國際業務開發經理曾文仕也表示，他們已連續三年參與嘉義咖啡節，認為活動效益顯著，不僅帶動品牌能見度，也深刻感受到市府團隊對推廣在地產業的用心與專業。

▲▼ 嘉義咖啡節「嘉我一個」6/7、6/8舊監宿舍群熱鬧登場 匯聚50+1品牌 黃敏惠市長邀您來「嘉」品味木香、咖啡香 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市工策會總幹事許燿宏表示，2025嘉義咖啡節現場還推出「咖啡拍賣會」、「咖啡豆盲測大賽」及「咖啡拉花競賽」及「木藝造咖」、「醇香皂」與「馬卡龍×手沖咖啡體驗」等手作體驗。並攜手嘉義大學咖啡研究社於林森校區辦理2025「覺戰」全國大專手沖咖啡交流賽，來自全台大專院校有42組報名參加。同時工策會響應年底「320+1嘉義市城市博覽會」特別設計推出限定版咖啡禮盒，內含咖啡包、咖啡杯、咖啡面膜及咖啡噴霧，數量有上百份要送給現場參與有獎徵答的民眾。

▲▼ 嘉義咖啡節「嘉我一個」6/7、6/8舊監宿舍群熱鬧登場 匯聚50+1品牌 黃敏惠市長邀您來「嘉」品味木香、咖啡香 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義咖啡節今年也首度推出「啡常環保計畫」，民眾只要攜帶咖啡渣至活動現場參與回收，即有機會獲得星巴克咖啡買一送一券，此活動由工策會攜手新悅花園酒店共同推動。另與【Rilink X 綠悠遊】合作推出四重電動機車租車優惠，包含現場折扣、LINE預約半價、打卡送折價券及集點換禮，鼓勵遊客探索嘉義使用低碳運具實踐永續旅行。

▲▼ 嘉義咖啡節「嘉我一個」6/7、6/8舊監宿舍群熱鬧登場 匯聚50+1品牌 黃敏惠市長邀您來「嘉」品味木香、咖啡香 。（圖／嘉義市政府提供）

2025嘉義咖啡節6月7日、8日上午11點至下午7點於嘉義舊監宿舍群登場，嘉義市文化局同時間、同場地集結17攤舉辦木香好購市集以「森林、木香與咖啡」為主題，透過市集、音樂、木工體驗與木育成果展示，邀請市民一同走入夏日綠意中，感受木都嘉義的文化香氣與生活美學。連續兩日舊監宿舍群全區超過70家品牌參與相互串聯，讓民眾一次逛好、逛滿。

 
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