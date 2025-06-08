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大雨後白蟻滿天飛！專家曝：算特化蟑螂「掉翅膀準備交配」

▲▼大雨後白蟻滿天飛，專家指出，算特化蟑螂「掉翅膀準備交配。（圖／都市昆蟲研究室提供）

▲大雨後「大水蟻」滿天飛，專家指這是白蟻。（圖／都市昆蟲研究室提供）

記者許敏溶／台北報導

大雨過後，不少民眾屋內外出現俗稱「大水蟻」的飛蟻大軍。學者指出，「大水蟻」是白蟻，也是特化的蟑螂，翅膀掉下後就準備躲起來繁衍後代，若數量較少，建議先減少室外白色光源，若飛入家中，則移除家中潮濕紙箱或木頭，避免白蟻築巢，若數量超過100隻，代表家中書櫃或木材家具已被白蟻危害，建議找除蟲公司處理。

進入梅雨季後，民眾經常會在室內外看見飛舞的飛蟻大軍，這些飛蟻大軍有的聚集在路燈下，或者飛到紗窗或玻璃窗前，甚至直接飛入家中，讓不少民眾有些驚嚇。

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國內白蟻專家、中興大學昆蟲系教授李後鋒指出，這些「大水蟻」就是白蟻，是社會分工中的有翅生殖蟻，而所有白蟻都是特化的蟑螂，台灣23種白蟻當中，只有5種曾經被紀錄過危害都市的木建築，在台灣平地常見的有3種，首先是體型最大、體長約2公分，翅膀為黑色的台灣土白蟻，另外兩種則是翅膀透明的台灣家白蟻、格斯特家白蟻，體長約1.2至1.4公分。

李後鋒說明，每年四到六月，在傍晚路燈下看到成群白蟻聚集，主要是白蟻有趨光性，會往白色光源移動，碰上牠們的交配期，這些白蟻落地後翅膀就會脫落，並躲起來進行交配，而這些白蟻當中，又以台灣家白蟻、格斯特家白蟻為主。

▲▼大雨後白蟻滿天飛，專家指出，主要以翅膀透明的台灣家白蟻、格斯特家白蟻為主。（圖／都市昆蟲研究室提供）

▲大雨後白蟻滿天飛，專家指出，主要以台灣家白蟻、格斯特家白蟻為主。（圖／都市昆蟲研究室提供）

若在家裡發現白蟻出沒，李後鋒建議，先觀察白蟻數量，若少於100隻，通常是從戶外或從其他建築物進來到家中，建議先減少戶外光源，可以選黃色與紅色的光，比較不會吸引白蟻；若白蟻已經飛入家中，建議移除家中潮濕的紙箱或木頭，讓白蟻沒有地方築巢。

若白蟻超過100隻，李後鋒分析，代表白蟻在民眾家中某處已築巢多年，通常已經5年以上，家中的書櫃或木材家具已經被白蟻危害，且白蟻可以建構地上或地下超過100公尺的隧道，民眾無力自己處理，建議找專業除蟲公司處理。

此外，部分民眾會在戶外的臉盆內裝滿水，藉此吸引白蟻，李後鋒表示，白蟻會趨光，水會反光，所以白蟻會掉進去，但這個方法無法讓所有大水蟻都掉進去。

▲▼大雨後白蟻滿天飛，專家李後鋒指出，算特化蟑螂「掉翅膀準備交配。（圖／都市昆蟲研究室提供）

▲專家李後鋒指出，大水蟻掉翅膀後準備交配。（圖／都市昆蟲研究室提供）

雖然白蟻和螞蟻都有個「蟻」字，但李後鋒說，兩者卻是不同昆蟲，螞蟻是接近胡蜂跟蜜蜂這類的社會性昆蟲，但白蟻算是一種蟑螂，其祖先是一種能取食木材的蟑螂，食物組成以植物纖維為主，而白蟻跟蟑螂都是大自然中相當重要的清除者，少了牠們，地球上會留下很多死掉的植物組織。

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