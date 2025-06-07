16人登山夜宿溫泉會館！領隊伸手性侵　醉女泳衣內側採到DNA

▲女子參加登山聯誼活動，卻慘遭男領隊性侵。（示意圖／CFP）

記者郭玗潔／宜蘭報導

女子小花(化名)參加16人登山聯誼活動，晚間投宿在宜蘭溫泉會館時，到女團員房間和諶姓男領隊、女助理、團員等人一起泡湯飲酒，而後因身體不適，小花穿著泳衣躺在床邊地板上休息，遭諶男蓋著棉被上下其手，指侵得逞，其他人見兩人躺在一起，以為他們情投意合，直到諶男拉著酒醉昏沉的小花進廁所，大家才警覺不對並制止。事後小花將諶男告上法院，諶男被依強制性交罪，處3年6月徒刑。諶男上訴遭駁回，還可上訴。

判決指出，小花參加2天1夜登山聯誼活動，團員共有16人，男女各半。該團在2022年12月17日投宿在宜蘭某溫泉會館，當晚舉行聯誼活動並提供調酒給團員飲用。活動結束後，小花於凌晨1點半受邀到另2名女團員的房間泡湯，隨後諶姓領隊、廖姓女助理，以及活動請來彈吉他助興的張姓男子，也進來房間一起泡湯，並繼續提供調酒給大家喝。

小花因陸續飲酒，覺得身體不適，穿著泳衣移動到房內床邊，諶男隨即跟上來，提議她一起躺在地板休息。此時廖姓女助理貼心準備調酒給兩人飲用，再拿棉被蓋在兩人身上，諶男竟趁機對小花上下起手，不顧小花表示「你再繼續的話，我要告你了」，強拉小花的手摸自己下體，並伸入小花泳衣內摸胸，指侵得逞。

隨後諶男又將昏沉的小花拉進廁所，其他人見狀察覺不妥，全都前往廁所查看，並將小花帶出，諶男還指示女助理說「把她帶去我房間」，小花憤而拒絕，走回自己房間後倒頭就睡，18日登山活動一結束，小花立即前往警局報案，並在她的泳裝褲底內側、外側，採集到諶男的DNA。

▲在場女團員也證稱看到兩個人蓋著棉被，棉被不斷起伏。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

庭審時，諶男否認侵犯小花，說是小花主動躺他懷裡、摸他下體，他上廁所時，小花還跟進去，他只好跟她說「其實我有女朋友了」，小花才走回自己房裡，隔天上午小花依然盛裝打扮參加聯誼活動，可見並沒有遭他性侵，會提告是因為不滿他有女友。

小花證稱，當時她頭暈不舒服，諶男壓著要她躺下休息，不顧她拒絕上下其手，後來張姓吉他手走過來表演吉他，這時諶男暫時停手，她也唱了一首歌「我選了一首歌唱得很大聲，希望溫泉池那邊的人可以注意我、救我」，張要離開時，她伸手向張求救說「救我」，張拉了她的手，但可能拉不起來，後來張就走了，接著諶男便指侵她，她嚇得將諶男推開，此時女助理又來送酒，她一直想要起來，但被諶男往下拉。

對此，張男表示，他當時拿吉他跟小花唱一首歌，看小花是笑笑的，小花雖有拉他的手，但他不知道是什麼意思。女助理則認為「他們躺在地板上抱著，看起來很親密」、「我後來進去房間幫他們蓋被子，因為他們躺在地板上看起來很可憐，若真的在談戀愛會被看光光」。

法官檢視相關證據後，認為小花雖不同意諶男進一步接觸身體，但同時也顧慮到身處有大批初次認識的人聚集的大型聯誼活動，所以始終不願意聲張遭性侵，但沒有積極求助，並非代表同意。另根據眾人證詞，雖沒有人直接看到諶男摸小花私密部位，但小花當時明顯酒醉、小花拉張男的手，以及小花當時昏昏沉沉，被諶男拉進廁所等情都和小花所言一致。

法官指出，隔天有女團員看小花表情有異，傳訊關心，小花也表示「乾」、「昨天真的傻眼」、「超噁 超想死」，以及傳訊給諶男責怪「在我喝醉的時候趁人之危，對我為所欲為」時，諶男也道歉並試圖安撫小花情緒，判定諶男犯行屬實，且犯罪動機、手段惡劣，犯後又否認犯行，依諶男犯強制性交罪，處3年6月徒刑。諶男上訴被駁回。可上訴。

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