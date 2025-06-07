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Google Maps超強導航！扛20公斤「街景背包」徒步拍　月薪曝光

Google Maps街景背包真相曝光　高溫下揹20公斤器材徒步拍攝月薪上看5萬

▲美國街頭的Google Maps街景背包工作人員。（示意圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

Google Maps（Google地圖）自2005年推出以來，至今已邁入第20年，提供全球用戶詳細的電子地圖與導航服務，包括地標標示、路線建議、街景及3D瀏覽功能，用戶人數已突破10億人。近日有網友在桃園街頭直擊Google街景拍攝人員在烈日下揹著重裝備徒步取景，揭開「最強導航」幕後的真相，掀起熱議與網友感謝之聲。

Google Maps街景背包真相曝光　高溫下揹20公斤器材徒步拍攝月薪上看5萬

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▲美國街頭的Google Maps街景背包工作人員。（示意圖／達志／美聯社）

根據網友在社群平台Threads分享，他在桃園一處街頭看到一名身穿長袖、防曬帽全副武裝的男子，頂著高達攝氏33度的高溫，揹負Google Maps街景拍攝背包徒步行走。這位工作人員所揹的器材為一套可攜式攝影系統，背包重量達20多公斤，用以拍攝難以車輛通行的狹窄地點街景。原PO感動表示：「致敬，我們才有Google Maps可以使用，辛苦了！」

此貼文曝光後引起大批網友熱議，許多人紛紛留言表示震驚與敬意：「我一直以為街景是用車拍的，原來有人是用雙腳走出來的」、「我也只看過車子，沒想到還有行人版」、「謝謝你，Google Maps超人」。

Google Maps官方網站指出，街景圖像來自Google官方團隊及用戶貢獻者，為擴充街景覆蓋範圍，Google會依據地形、氣候與人口密度等條件規劃拍攝路線。街景車為主要拍攝工具之一，其車頂裝設攝影裝置，目前累積拍攝距離已超過1600萬公里，涵蓋全球多地。

對於巷弄、海邊或僅能徒步抵達的地點，Google則採用街景背包系統。該攝影裝置不僅能揹在身上，也可安裝於貨卡、雪地車或機車上，靈活應對多種拍攝場景。

Google Maps街景背包真相曝光　高溫下揹20公斤器材徒步拍攝月薪上看5萬

▲美國街頭的Google Maps街景背包工作人員。（圖／翻攝自Threads）

至於拍攝人員的薪資與工作內容，有內行網友表示，這份工作雖不需特別技術門檻，但因每日需揹負20多公斤設備、徒步完成規定公里數，體力要求高，月薪約為新台幣4至5萬元不等。曾執行該工作的網友也分享經驗：「那顆攝影球不輕，我負責的是海邊地區的街景拍攝。」

此外，亦有網友感性表示，Google街景服務除了導航功能外，還能保留珍貴回憶。「我能回顧過世的阿嬤，是因為Google街景留下的影像，當時她與姊妹淘坐在門口聊天，那畫面我永遠記得。」

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