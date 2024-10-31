Google Maps結合AI大更新「用問的排行程」　台灣2功能同步登場

記者蘇晟彥／台北報導

Google 30日舉辦媒體聚會，宣布Google Maps將進行多項功能大改版，將搭上AI浪潮、與Gemini 結合，構築「提問」功能，可以彙整評價給出最適合旅遊景點；而沉浸式視圖（Explore with Immersive View’s）將進行重大更新，可以更精準了解造訪日的氣候、路況，但目前這些功能將在美國版先行上架，預計這週就會登場，其他地區將逐步開放。而台灣在行程週邊探索（Explore for Trips） 以及抵達資訊再進化（Updated Arrival Information）兩項功能將會同步開放。

▼Google Maps將結合Gemini 成為「在地嚮導」，所有功能將從US版本開始，台灣率先上架驅車導航（Explore for Trips） 以及抵達資訊更新（Updated Arrival Information）兩項功能。

在2005年登場的「Google Maps」經過20年，已經成為不少用戶依賴的應用程式，根據Google官方資料統計，每個月有20億人使用，同時透過用戶努力，每天都有1億次地圖資訊更新，而在近期Google Maps與相關App（Waze等）將推出諸多新功能，讓Google Maps成為名符其實的「在地嚮導」。

對此，30日官方表示，新功能包含「 結合Gemini 可在Google Maps直接提問，找到合適地點」、「沉浸式視圖的重大更新」以及「更完善的行車體驗（更省油、不迷路等）」。這些新功能將從US版本先行上架，其他地區將逐步開放，目前已知台灣在驅車導航（Explore for Trips） 以及抵達資訊更新（Updated Arrival Information）會同步上線。

以 Gemini 模型協助您尋找靈感

Maps 一直是用戶查找活動和探索地點的工具，現在更進一步，透過 Gemini 模型提供精選建議，您只需詢問 Maps 即可。比方說，朋友來訪時，只需向 Maps 詢問「晚上適合和朋友去哪裡」，即會獲得 Gemini 精選的建議，像是 speakeasy（隱密酒吧）或現場音樂表演。Gemini 還可為您彙整評論，幫助快速了解各地點的亮點。若某地點引起用戶的興趣，例如是否有戶外座位或安靜的氛圍，也可隨時向 Maps 提問，獲得相關資訊。

此外，透過AI，Google Maps也將實現「洪水預測」，可以提前7天警告即將發生的洪水，幫助人們疏散以確保安全。目前，目前在超過 80 個國家推廣此功能。

▼透過提問，可以直接獲得由Gemini篩選Google Maps評論獲得的適合地點。



省油路線、AR步行導航與即時更新技術

Google Maps 這次導入入省油路線，讓用戶在更環保的路線中到達目的地。此外，AR步行導航功能讓用戶僅需在地鐵出站時打開手機鏡頭，即可看到方向箭頭指引方向，確保即便在陌生環境中也不迷路。這些功能結合了街景、空拍、衛星影像和社群數據，使地圖資訊能夠即時更新。

行程週邊探索變得更輕鬆

為了讓整體駕駛體驗更加輕鬆，官方推出了多項更新。在啟程前探索沿途地標，只需獲取導航方向並點選「新增停靠點」即可查看沿路的熱門景點、風景區及餐飲選項。對於陌生路段的複雜路況，更新後的導航會清楚顯示車道、人行橫道及路標，幫助您提前預測路況，直接跟隨藍線指引車道即可。

▼可以新增停靠點，讓路程變得更加順暢。

此外，對於路癡來說，沉浸式視圖（Immersive View）也將提供更多的服務，可以使用 AI、影像及電腦視覺技術，提前體驗球場、公園及行車路線的視覺效果，甚至查看預計造訪日的天氣和交通狀況。這個功能將率先從全球150個城市開始，包括布魯塞爾、京都和法蘭克福等地，將提供更新更多細節，例如停車場位置和複雜轉彎，幫助您更好地準備旅程。

▼沉浸式視圖對於路癡來說，將提供更詳盡的路線觀看，同時包含當地氣候等等都能模擬出來。

