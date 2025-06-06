　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克嗆川普「沒我你贏不了」！特斯拉市值蒸發4.5兆元

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普與全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近期因預算法案及政府合約問題公開交鋒，引發市場震盪。特斯拉股價在5日單日暴跌逾14%，市值瞬間蒸發約1500億美元（約新台幣4.5兆元），創下近年來最大單日跌幅。白宮緊急安排兩人於週五通話，試圖緩解緊張局勢。

這場紛爭源於川普推動的大規模減稅與支出法案，馬斯克批評該法案將加劇美國債務危機，並於上週辭去「政府效率部」（DOGE）主管職務。雙方隨後在川普的「真實社群」（Truth Social）及馬斯克的X平台上展開激烈爭論。

川普揚言終止馬斯克旗下企業的政府補助與合約，包括特斯拉及太空探索科技公司（SpaceX），並稱此舉可節省數十億美元。馬斯克則反擊，強調自己投入近3億美元支持川普選戰，聲稱「沒有我，川普無法當選」。

受此影響，投資人對特斯拉前景信心動搖，擔心川普可能收緊自動駕駛相關政策，影響特斯拉即將於德州奧斯汀啟動的自動駕駛計程車（Robotaxi）計畫。分析師指出，特斯拉正面臨電動車銷售放緩的挑戰，自動駕駛技術的進展對公司未來至關重要。

韋德布希證券分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，若監管環境趨嚴，特斯拉的自動駕駛計畫可能推遲，衝擊其在全球20至25個城市的布局目標。

此外，馬斯克的SpaceX與其衛星網路公司「星鏈」（Starlink）也因與政府的密切合作而備受關注。SpaceX承接NASA數十億美元的太空任務，並計劃明年執行登月任務。川普的威脅雖主要針對SpaceX，但市場擔憂特斯拉恐間接受到波及。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Andy騎車環島險翻車！　含淚吐真心話
女警幫學長「改單省200元」！涉貪遭停職到麥當勞打工
菜市場賣鳥蛋「為啥都泡水裡」？菜販給出解答
快訊／金門某國中畢業餐盒疑發霉　18人吃完嘔吐腹瀉
金馬導演性騷風波延燒！　陳慕義重砲開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克嗆川普「沒我你贏不了」！特斯拉市值蒸發4.5兆元

又見浮屍！美國這座湖「3年葬送38條人命」　當局揭真相

屍首分離！30歲女被男客人勒斃斬首　屍塞進行李箱

福島核電廠事故「東電4名前高層」二審勝訴　暫時免賠13兆日圓

日小一生吃鵪鶉蛋噎死！父淚控校方疏失　怒告求償6000萬日圓

背包客失蹤！1周後離奇陳屍「工地電梯井」　最後訊息曝光

女醫師吃泰國菜！被龍珠辣到「永久性損傷」送醫　怒告餐廳　

男兒身遭曝光！《芥川獎》作家李琴峰提告日議員　求償550萬日圓

飛機落地「行李等好久」！　旅遊專家親授5招省時間

川普要和好？將與馬斯克通話　紐時披露「互相傷害」8大招

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

【吃瓜吃不成XD】貓咪躺狗窩媽媽慫恿爭執　大狗狗不吵不鬧選擇讓步

馬斯克嗆川普「沒我你贏不了」！特斯拉市值蒸發4.5兆元

又見浮屍！美國這座湖「3年葬送38條人命」　當局揭真相

屍首分離！30歲女被男客人勒斃斬首　屍塞進行李箱

福島核電廠事故「東電4名前高層」二審勝訴　暫時免賠13兆日圓

日小一生吃鵪鶉蛋噎死！父淚控校方疏失　怒告求償6000萬日圓

背包客失蹤！1周後離奇陳屍「工地電梯井」　最後訊息曝光

女醫師吃泰國菜！被龍珠辣到「永久性損傷」送醫　怒告餐廳　

男兒身遭曝光！《芥川獎》作家李琴峰提告日議員　求償550萬日圓

飛機落地「行李等好久」！　旅遊專家親授5招省時間

川普要和好？將與馬斯克通話　紐時披露「互相傷害」8大招

江坤宇2局觸身球退場　球團回報：待消腫脹赴醫檢查

租約到期！台南國賓影城二館宣布6月底結束營業　網嘆超可惜

Andy騎車環島險翻車！　含淚吐真心話：每段相遇都是最好的安排

陸豪乳網紅吃播突「拉背心露點2秒」炎上　帳號遭封鎖

新北防災士突破萬人里程碑　侯友宜：打造韌性城市關鍵力量

牛奶針分級管理未加嚴「仍列第4級管藥」　醫師公會：應落實執行

張孝全名錶收藏規模保密　戴陀飛輪挺愛牌江詩丹頓特展

準金曲新人「爆被持修開嗆」：明明還不認識他　撂話「我記住了」

新北攜手IKEA打造最美起家厝　侯友宜：用愛接住失親兒

馬斯克嗆川普「沒我你贏不了」！特斯拉市值蒸發4.5兆元

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

國際熱門新聞

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

支持彈劾川普！　馬斯克：應該讓范斯接任

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

川普馬斯克「全面開戰」　最糟下場曝

馬斯克痛批「忘恩負義」：沒有我　川普早就選輸了

撕破臉內幕！外媒：馬斯克跳票30億捐款

即／俄發動大規模空襲　基輔多棟建築遭擊中

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！

學霸AV女優靠「客製影片」月入30萬

川普馬斯克爭執惡化　特斯拉股價慘崩美股收黑

馬斯克稱川普與「淫魔富商」有關　白宮回應

川普禁哈佛新生入境　美國法官出手了

香港富婆越洋求「捐精」　馬國男痛失113萬退休金

行李等好久　專家親授5招省時間

更多熱門

相關新聞

美國大而美法案　童子賢妙喻：地球村最富裕大樓喊窮

美國大而美法案　童子賢妙喻：地球村最富裕大樓喊窮

代工廠和碩今天召開股東常會，董事長童子賢受訪談到美國「大而美法案」，將美國比喻為「地球村最富裕的大樓」，政府這個「管理委員會」聲稱管理費不夠用，卻透過減稅來減收管理費，這種做法讓他感到訝異。

高雄男酒駕撞路邊車輛找員工頂替被抓包

高雄男酒駕撞路邊車輛找員工頂替被抓包

馬斯克、川普互叫罵　決裂時間軸一次看

馬斯克、川普互叫罵　決裂時間軸一次看

開撕川普！馬斯克身家1天蒸發340億美元

開撕川普！馬斯克身家1天蒸發340億美元

軍卡駕照雞腿換的！變換車道竟撞特斯拉　超扯畫面曝

軍卡駕照雞腿換的！變換車道竟撞特斯拉　超扯畫面曝

關鍵字：

特斯拉美國總統市值暴跌川普馬斯克自動駕駛

讀者迴響

熱門新聞

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

身分被廢！福建台師嗆：大陸比台灣民主

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面