馬斯克嗆川普「沒我你贏不了」！特斯拉市值蒸發4.5兆元

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普與全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近期因預算法案及政府合約問題公開交鋒，引發市場震盪。特斯拉股價在5日單日暴跌逾14%，市值瞬間蒸發約1500億美元（約新台幣4.5兆元），創下近年來最大單日跌幅。白宮緊急安排兩人於週五通話，試圖緩解緊張局勢。

這場紛爭源於川普推動的大規模減稅與支出法案，馬斯克批評該法案將加劇美國債務危機，並於上週辭去「政府效率部」（DOGE）主管職務。雙方隨後在川普的「真實社群」（Truth Social）及馬斯克的X平台上展開激烈爭論。

川普揚言終止馬斯克旗下企業的政府補助與合約，包括特斯拉及太空探索科技公司（SpaceX），並稱此舉可節省數十億美元。馬斯克則反擊，強調自己投入近3億美元支持川普選戰，聲稱「沒有我，川普無法當選」。

受此影響，投資人對特斯拉前景信心動搖，擔心川普可能收緊自動駕駛相關政策，影響特斯拉即將於德州奧斯汀啟動的自動駕駛計程車（Robotaxi）計畫。分析師指出，特斯拉正面臨電動車銷售放緩的挑戰，自動駕駛技術的進展對公司未來至關重要。

韋德布希證券分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，若監管環境趨嚴，特斯拉的自動駕駛計畫可能推遲，衝擊其在全球20至25個城市的布局目標。

此外，馬斯克的SpaceX與其衛星網路公司「星鏈」（Starlink）也因與政府的密切合作而備受關注。SpaceX承接NASA數十億美元的太空任務，並計劃明年執行登月任務。川普的威脅雖主要針對SpaceX，但市場擔憂特斯拉恐間接受到波及。