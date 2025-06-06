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福島核電廠事故「東電4名前高層」二審勝訴　暫時免賠13兆日圓

▲▼日本政府將於月底前，決定是否排放福島核電廠廢水。（圖／達志影像／美聯社）

▲2011年311大地震重創當地，也導致福島第一核電廠事故的發生。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本東京高等法院6日推翻一審判決，裁定東京電力（下稱東電）4名高層，不需要對2011年福島核災，支付逾13兆日圓。

《朝日新聞》、《日本電視台》等報導，東京高等法院推翻一審判決，撤銷原管理層應該賠償13.3兆日圓的判決，未判定他們應該承擔賠償責任，「無法認定前管理層對巨大海嘯的危險，抱有緊迫或具體的認知，也無法指出他們在地震前已具備預見可能性」，因此撤銷原告訴訟。

福島第一核電廠發生核災事故後，42名東電股東指控，前管理層未採取海嘯應對措施，對公司造成巨大損失，因此向前會長勝俣恒久、前社長清水正孝、前副社長武黑一郎與武藤栄、常務小森明生，一共5人提出損害賠償要求。

在一審中，東京地方法院認為，根據2002年政府發布的地震預測長期評估，如果前管理層下令採取海嘯應對措施，事故確實是可以避免，因此判定5名高層支付逾13兆日圓，但雙方都提出上訴。其中，勝俣恒久已於去年10月去世，因此二審判決的被告人數僅4人。

這次訴訟的主要爭議點在於，前管理層是否能夠預見大規模海嘯的發生，以及如果他們當時下達應對措施指示，是否可以避免事故發生。

面對6日的最新二審結果，股東方不服判決，將向最高法院提出上訴。其中一名原告說，「這判決竟然代表311沒人需要負責，真的讓人非常非常憤怒。」

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