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「日本水產品輸華」問題第三次談判　陸外交部：繼續敦促日方

▲。（圖為日本福島縣相馬市漁市／路透）

▲中日雙方就日本水產輸華問題，進行第三次談判。（圖為日本福島縣相馬市漁市／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中國海關總署8日與日方，就日本水產品輸華的安全問題，進行第三次技術交流。對於是否有進展，中國外交部發言人林劍9日在舉行例行記者會上，未給出確切的回應，並再次重申，「中方反對，日本單方面啟動排海的立場，沒有變化。」

日本共同社記者向林劍提問，「昨日，中國和日本的相關部門，就日本水產品輸華問題，進行了第三次談判，請問發言人，談判是否取得了積極的進展？恢復日本水產品進口的前景如何？」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍，對於談判是否有進展，未正面回答。（圖／翻攝中國外交部）

林劍表示，「5月8日，中國海關總署應約同日方，就日本水產品的安全問題，進行了技術交流，雙方就如何加強水產品的檢驗監測，確保品質安全，深入交換意見。」

林劍表示，「中方強調，能否恢復日本水產品進口，要基於中方持續獨立取樣監測一系列科學數據，且日方應切實採取措施，有效保障水產品品質安全，必須滿足中國法律法規要求，日方表示，高度重視中方和中國民眾關切，再次確認持續進行，對排海國際監測，和利害關係人獨立取樣監測，並將確保日本輸華的水產品，符合中方規準。」

林劍強調，「我們將繼續會同國際社會敦促日方切實履行自身承諾，確保福島核污染水排海始終處於，嚴格國際監督之下，這是管控排海風險的有效措施。」

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