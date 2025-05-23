端午禮金來了「這地方」符資格可拿3萬6　各地領取條件一次看

▲ 端午佳節將至，全台各地方政府也紛紛祭出「端午禮金」計畫。（示意圖／取自免費圖庫photo-ac）

記者吳欣蓉／台北報導

端午佳節將至，全台各地方政府也紛紛祭出「端午禮金」，包含台北、桃園、基隆、新竹、苗栗、台中、金門等縣市都已陸續公布領取時間及金額，對象涵蓋65歲以上長者、55歲以上原住民、低收入戶、弱勢族群等人，其中在金門設籍滿十年且具特殊背景的長者，更可獲最高1萬2000元的端午慰問金；金門的百歲人瑞更可拿到3萬6的慰問金。《ETtoday新聞雲》整理各縣市發放資訊如下。

台北市端午慰問金

發放資格：台北市低收入戶。

發放金額：單列一口之低收入戶每戶1500元，其餘低收入戶每戶2000元。

發放時間：端午節（5月31日）前5日內。

領取方式：社會局將主動將禮金匯入低收入戶的指定帳戶。

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新北市端午慰問金（僅萬里區）

發放資格：設籍新北市萬里區並連續居住5年以上，且符合任一條件，包含年滿65歲；年滿55歲原住民；領有身心障礙證明文件的身心障礙者。

發放金額：

1.65歲以上長者及年滿55歲原住民領2000元。

2.輕度身障者領1000元。

3.中度以上身障者領2000元。

發放時間：

1.2025年4月15日至5月2日完成辦理手續，將於5月26日入帳。

2.2025年5月3日至6月30日完成辦理手續，將於7月14日入帳。

領取方式：

備妥文件並至萬里區公所1樓及3樓社會人文課申請，包含身分證、印章及戶籍謄本（含詳細記事資料）、郵局、金山地區農會或萬里區漁會存摺之一；若需代辦，代辦人需備妥身分證及印章。

基隆市端午慰問金

發放資格：

1.年滿65歲長者（原住民55歲）。

2.2001年11月30日前設籍，且近3年每年居住台灣超過183天。

3.無領取其他老人福利或補助、無接受政府安置，非服刑中。

4.持有身心障礙證明，且於端午節前1個月設籍基隆市。

發放金額：

1.符合資格長者領3000元。

2.1984年7月30日前領一次退休金之軍公教人員領5000元

3.同上之公營事業退休員工領12000元。

4.身心障礙者領1500元。

發放時間：端午節（5月31日）前五日。

領取方式：

1.長者由區公所篩選名冊，通知後提供郵局帳戶資料，匯入帳戶。

2.身障者攜證明與存摺，至戶籍地區公所社政課申請，審核後發放。

桃園市端午慰問金

發放資格：年滿65歲(原住民滿55歲)；設籍本市並實際居住滿6個月以上

發放金額：每人每節（農曆春節、端午節、中秋節）發放新台幣2500元；低收入戶一戶2000元。

發放時間：端午節（5月31日）前5日內。

領取方式：

1.長者首次申請須備妥資料至區公所，往後未異動者無須重辦。

2.低收入戶核定後自動發放，無需另行申請。

新竹縣端午慰問金

發放資格：設籍並實際居住於新竹縣且符合低收入戶生活扶助資格。

發放金額：

1.一般低收入戶每戶1000元。

2.寶山鄉列冊低收入戶：每戶3000元。

發放時間：端午節（5月31日）前。

領取方式：縣府自動發放，無需另行申請。

苗栗縣端午慰問金

發放資格：65歲以上長輩；年滿55歲以上原住民

發放金額：每人核發新臺幣1000元

發放時間：端午節（5月31日）前。

領取方式：由公所以匯款方式撥入受領人本人帳戶

▲ 苗栗縣政府發放端午慰問金。（圖／翻攝自苗栗縣政府官網）

台中市端午慰問金

發放資格：設籍台中市且實際居住者，且符合規定之低收入戶者。

發放金額：列冊低收入戶每戶端午節發放1500元。

發放時間：端午節（5月31日）前7日內。

領取方式：將自動匯款至低收入戶登記帳戶，無須申請。

彰化縣端午慰問金

發放資格：彰化縣低收入戶者

發放金額：低收入戶每戶1000元；滿65歲長者發500元；戶籍設於鹿港鎮的低收入戶每戶額外發放1000元、設於伸港鄉額外發放2000元。

發放時間：端午節（5月31日）前。

領取方式：由政府撥入郵局帳戶。

台南市端午慰問金

發放資格：凡當年度三節（春節、端午節及中秋節）當日仍核列低收入戶者。

發放金額：每戶發給1000元

發放時間：端午節（5月31日）前。

領取方式：由社會局逕撥入各低收入戶指定之郵政（農會）帳戶內

高雄市端午慰問金

發放資格：需設籍並實際居住高雄市，且最近一年居住國內超過183日之第三類低收入戶。

發放金額：每戶2313元

發放時間：每月10日發放為原則，遇假日則提前於工作日撥發。

領取方式：社會局自動撥款入戶，無需申請。

屏東縣端午慰問金 （僅恆春鎮）

發放資格：65歲以上長者，且於2014年12月31日前設籍恆春鎮或曾遷出後再遷入並連續設籍滿1年以上者。

發放金額：

1. 65歲以上且未滿70歲之長者每人發放新臺幣1000元。

2. 70歲以上且未滿90歲之長者每人發放新臺幣2000元。

3. 90歲以上且未滿100歲之長者每人發放新臺幣6000元。

4. 100歲以上長者每人發放新臺幣3萬6000元。

發放時間：5月26日起發放。

領取方式：以轉帳方式匯入長者存摺，未辦理轉帳之長者以現金發放，領取現金方式將由里幹事親自送達至長者家中。

宜蘭縣端午慰問金

發放資格：低收入戶者。

發放金額：每戶新臺幣1000元。

發放時間：端午節（5月31日）前，節後核定者不補發。

領取方式：以現金撥付低收入戶家戶代表人之金融機構帳戶。各鄉（鎮、市）公所應於本府通知後，五日內將核撥名冊報府撥款。

花蓮縣端午慰問金

發放資格：花蓮縣列冊低收入戶，且未經收容於機構者。

發放金額：低收入戶一款：每戶1000元；低收入戶二、三款：每戶800元。

發放時間：端午節（5月31日）前3天工作日。

領取方式：自動發放無需另行申請。

澎湖縣端午慰問金

發放資格：65歲以上，且於當年度端午節前已設籍澎湖縣滿3年以上；端午節前30日內過世者仍可發放。

發放金額：每人新臺幣5000元。

發放時間：5月22日至6月30日。

領取方式：由各村里長親自致贈至長者住所，或請長者至公處領取。

▲ 澎湖縣發放端午慰問金。（圖／翻攝自Facebook／澎湖縣馬公市公所）

金門縣端午慰問金

發放資格：設籍金門縣，年滿55歲至64歲之縣民且於1992年11月7日（戰地政務終止前）設籍滿10年戰地政務終止前年滿16歲。

發放金額：每人新臺幣1萬2000元或下列各款之一相當價額品項：金門高粱酒、金門地區消費券、其他經本府認定之品項。

發放時間：端午節（5月31日）前。

領取方式：首次領取者需檢附申請表、身分證與帳戶影本向鄉鎮公所申請；非首次者將自動造冊並撥款至帳戶。

連江縣端午慰問金

發放資格：當年度列冊低收入戶或中低收入戶的65歲以上者、身心障礙者。

發放金額：每戶2500元。

發放時間：端午節（5月31日）前7日。

領取方式：由鄉公所自動匯款至符合資格者帳戶，無需申請。