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勞動部雙計畫助攻！重聽男回歸產線　技術扎實成公司得力助手

▲王唯安在手語老師與公司同仁陪伴下穩定就業，對工作充滿信心。（記者林東良翻攝，下同）

▲王唯安在手語老師與公司同仁陪伴下穩定就業，對工作充滿信心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「有穩定工作真好，家人不用再為我擔心。」今年37歲、患有重度聽障的王唯安，靠著勞動部「職場學習及再適應」與「手舞心語」兩項計畫做後盾，順利進入大舜照明科技公司擔任技術員，如今已穩定工作超過一年，他感謝就業中心協助，讓他重新站穩人生腳步。

王唯安小時候因高燒導致聽力嚴重受損，高中畢業後曾在金子店當學徒，接著到眼鏡工廠工作多年，卻因兩年前公司遷廠遭資遣，讓他頓時失業。為了讓家人安心，他主動向勞動部雲嘉南分署永康就業中心求助，希望再度投入職場。

就服員紀宛吟評估後發現王唯安具備產線經驗，遂媒合他參與「職場學習及再適應計畫」，安排至大舜照明科技實習，熟悉鏡片裁切與產品組裝等作業流程。同時，也搭配「手舞心語計畫」安排手語老師協助溝通，減少溝通誤差，提升工作效率與安全性。

▲王唯安在手語老師與公司同仁陪伴下穩定就業，對工作充滿信心。（記者林東良翻攝，下同）

大舜照明科技人資顏英娟表示，雖然王唯安聽力有限，但他工作細心負責，對機台操作與品質要求都十分嚴謹，深受同事與主管肯定，公司也進一步為他調整職務內容，讓他發揮長處、無後顧之憂。

「想做到不能做為止！」王唯安語帶堅定表示，這份工作讓他找回成就感，也重拾生活信心。他鼓勵有類似處境的朋友，不要被困境擊倒，「只要肯走出來，永遠有機會。」

雲嘉南分署分署長劉邦棟強調，其實許多僱主對聽障者有溝通疑慮，但只要用心，透過筆談、脣語、圖片或肢體語言等工具，都能有效協調。他指出，勞動部已設置多元就業支持方案，包括「職場學習及再適應計畫」，補助僱主提供實習機會，最長3個月可申請基本工資與管理費用；另「手舞心語計畫」則協助聘請手語老師入場輔導，是聽語障朋友邁向就業的一大助力，歡迎有需求者洽詢各地就業中心。

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