麒麟山森林公園4K即時影像上線　360度飽覽金門大橋美景

▲金門大橋。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

想一秒直擊金門大橋的壯闊景色嗎？金門縣政府即日起在烈嶼最高點——麒麟山森林公園，新增一處4K高畫質即時影像鏡頭，透過「樂遊金門」YouTube頻道，民眾無論身在何處，都能隨時線上飽覽金門大橋與周邊山海風光，360度沉浸式感受金門的壯麗景緻。

這是繼「建功嶼」、「134高地」後，金門觀光即時影像的第三站。由於麒麟山地勢居高臨下，新鏡頭不僅能全景捕捉金門大橋與金烈水道，還可遠眺廈門天際線、獅嶼海域，甚至在天氣晴朗時望見大膽、二膽島嶼與翔安機場，提供多角度、多時段的觀景新體驗。

縣觀光處長許績鑫指出，縣長陳福海強調「觀光立縣」，持續推動智慧觀光升級，此次新設的即時影像系統搭載4K高感光鏡頭與智慧巡航技術，能自動切換拍攝角度、日夜無休運作，尤其夜晚金門大橋燈光璀璨，更添迷人夜色，讓觀眾即使不在現場，也能感受到金門的獨特魅力。

為慶祝麒麟山即時影像正式上線，觀光處即日起至6月8日止，於「樂遊金門」FB粉專舉辦限時抽獎活動。只要追蹤粉專、在指定貼文留言並Tag兩位好友，就有機會獲得風雞筷架組、水獺筆袋或超商電子禮券，詳細活動辦法請上「樂遊金門」FB查詢。