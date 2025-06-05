金門縣府爭取疏運旅客　立榮航空6月增加往返台北11架次

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▲金門縣府成功協調立榮航空公司於6月份增開11架次加班機 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

因應近期台北－金門航線旅運需求激增、航班一票難求的情形，金門縣政府積極應隊並成功協調立榮航空公司於6月份增開11架次加班機，有效紓解航班壅塞，便利金門鄉親與旅客往返交通。

金門縣議會議員對於台金航線訂位困難情形多所關心。縣長陳福海表示，返鄉交通是縣府施政重點之一，他已責成觀光處啟動緊急交通協調機制，與民航局及航空公司密切溝通。雖面臨機組員調度不足等國內航空營運挑戰，縣府仍順利爭取到加班機支援，展現對鄉親權益的高度重視。

據航空站資料顯示，金門航線在5月份多日載客率超過90%，甚至多日出現滿載情況，不僅影響返鄉民眾權益，也對地區觀光旅遊形成壓力。縣府指出，6月份增開的加班機分布於週末及高需求時段，預期將有助疏導人流、保障基本交通服務。

金門縣政府也提醒民眾，航班資訊可能因航空公司營運調整有所異動，建議旅客可至立榮航空公司官網查詢 （http://www.uniair.com.tw） 或客服專線（02）2508-6999查詢最新航班資訊，並及早安排行程。



【6月加班機時刻表如下】

加班日期：6/6、6/13、6/20、6/27

台北 → 金門：18:45 起飛

金門 → 台北：20:40 起飛

加班日期：6/8、6/15、6/22、6/29

台北 → 金門：17:00 起飛

金門 → 台北：19:00 起飛

加班日期：6/9、6/18、6/23

台北 → 金門：16:30 起飛

金門 → 台北：18:30 起飛