每人獲補助近60萬　弘光14學生海外修煉...勇闖米其林

▲弘光科大舉辦第六屆義大利ALMA廚藝學院實習結業授證儀式。（圖／弘光科大提供）

記者游瓊華／台中報導

弘光科技大學餐旅管理系日前舉辦第六屆義大利ALMA廚藝學院實習結業授證儀式，14名拿到結業證書的畢業生，每位獲得教育部深耕計畫及學校經費補助近60萬元，完成研習及米其林級餐廳實習共5個月學習里程。該校這項打造國際餐旅職涯勝利方程式計畫所培育的校友，已有超過5人成功進入米其林餐廳工作。

在ALMA廚藝學院廚藝老師 Federico Vigilante、主任Candida D’Elia見證下，弘光科大副秘書長林敬榮頒發實習結業證書給14名大四畢業生。林敬榮致詞指出，副校長曾問他「要如何讓餐旅系畢業生進入國際高端餐廳工作」，這問題後來成為打造學生職涯勝利方程式的關鍵力量，便開始推動一系列計畫，目標是培養能在國際舞台上發光發熱的「菁英」。

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▲弘光科大校友王明威（左）在義大利米其林三星餐廳Da Vittorio實習情形。（圖／弘光科大提供）

從 2019 年開始，弘光科大與世界頂尖廚藝學校之一的 ALMA 合作，每年選送15至20名表現優異的學生前往義大利，接受世界級的專業訓練，再到義大利米其林級高端餐廳實習，這樣的機會，讓他們能將課堂理論與實作完美結合，並在米其林等級的平台上，展現非凡的潛力。

林敬榮表示，數月前造訪米其林二星的日義創意料理餐廳「LOGY」，驚喜地看到去年畢業校友王明威已在廚房擔任重要職位。那一刻，內心充滿了驕傲與喜悅，代表這些年來投注在學生身上的心血與努力，終於開花結果。相信在不久的將來，會有更多校友，在世界各地的知名餐廳中發光發熱。

▲14名餐旅系畢業生完成義大利ALMA廚藝學院研習及實習。（圖／弘光科大提供）

餐旅系系主任吳松濂指出，ALMA研習及實習計畫執行至今，已有超過5名參與計畫校友進入米其林一星以上餐廳工作。以去年畢業的校友王明威為例，在ALMA研習後，至米其林三星餐廳Da Vittorio實習，回校上「米其林大師實務專題製作」課程，並擔任去年米其林級畢業餐會學生主廚，因為擁有高端餐旅專業及經驗，獲米其林二星「LOGY」肯定，代表著學校提升學生國際就業競爭力措施奏效。

王明威曾向學弟妹分享這段學習歷程，他說，雖然在學校已上過義大利籍老師亞歷山大．馬瑞的課，但到ALMA學習，能更了解義大利食材原產地作法及為什麼這麼做，食材不同會影響風味，ALMA老師用最當地食材及說明美食演化的人文風情，再傳授義大利經典料理，學得更加深入。

王明威坦言，他透過技優管道入學，語文能力沒有那麼好，出發前往義大利前有點擔心，但實習時發現，認真專注觀察便可以克服，並融入和頂級餐廳廚房成員「共同呼吸」節奏中，一起完成備餐出餐工作充滿成就感，可以到歷史悠久的三星米其林餐廳見識到寵大、精緻頂級廚房運作，真是大開眼界、是非常美好的經驗。