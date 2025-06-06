2女大生淪豬仔悲慘身世曝！阿公籌錢贖人被騙　淚求政府幫幫忙

▲18歲女大生與同學被當豬仔騙去柬埔寨，阿公籌13.6萬要贖身，結果又遭吞掉，求政府、警方能幫幫忙。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名就讀弘光科大夜間部的李姓女大生，與閨蜜林女一起被騙去柬埔寨，李女阿公跟鄰居親友到處借，3千5千或是幾萬，籌了13.6萬要連同學一起贖回，結果疑似又遭中間人吞掉。阿公淚曝，真的已經沒有錢了，希望政府能幫幫忙，把2個孩子救回來。

據了解，18歲李姓女大生跟朋友林女是同學，李女8歲喪父、林女則是沒有媽媽，兩個人感情好，有時在李家一起住，有時在林女家睡。李家因為媽媽為身心障礙，阿公只好一肩扛下，照顧女兒、扶養2名孫女長大（另有一名仍讀國中），大孫女原本在讀弘光科大夜間部，結果3月就開始沒去上課，結果林女透過親友聯絡上，才知道「事情大條」2個人竟然在柬埔寨。

▲李姓女大生家境清苦，由阿公扶養長大。（圖／家屬提供）



李姓阿公說，詐騙集團知道帶去桃園出境會被攔下，2人是從高雄小港飛到香港，又再被轉到柬埔寨。現在透過親友能幫忙聯繫，原本說總共13萬6千元可以放人，結果錢轉過去後，又說被拿走了。我已經沒有錢了，不寄錢又不行，晚上都睡不著，只能哭，希望政府機關，可以幫忙救人，讓一家團圓。

美仁里長陳建良說，有個中間人說是虛擬貨幣商，幫忙先把錢轉成美金去買虛擬貨幣，對方說詐團老闆是大陸人、接洽幹部是豐原人，一直要人匯款，恐怕也只是話術，恐嚇說沒匯款「下禮拜兩個女孩日子會很難過。」

清水警分局證實，兩名學生3月出境到香港再轉往柬埔寨，目前尚未入境，警方已依規受理並且通報外交部處置，持續釐清案情中。