獨／河智媛老闆不認性騷市府打臉「公司罰10萬」　月薪2萬6逼走她

▲詹不只自己因涉對員工性騷被判罰100萬元，MUGEN也因同案被勞工局認定違反性平法開罰10萬元。（圖／小雪提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

啦啦隊韓籍女神河智媛、禹洙漢所屬經紀公司「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人詹智能驚爆性騷醜聞，詹透過媒體強調自己是遭挾怨報復。被害人小雪（化名）6日回擊，本案有監視器畫面、對話截圖可佐，否則法院豈會重判詹要賠100萬元？且中市府勞工局也認定公司接獲員工反映遭性騷擾後未妥適處理，違反性平法而開罰10萬元，詹的荒唐辯駁是對受害者的二次傷害。

曾任MUGEN無限夢想公司員工的小雪，日前向《ETtoday新聞雲》指控，詹在她任職期間，多次進行肢體不當碰觸，包括將手伸進她上衣撫摸背部，上班時摸臀摟腰，以及曖昧傳訊喊「寶貝，我也想吃豆花」，接著就傳送以女性在吃豆花，但鏡頭卻著重在拍攝女性胸部、露出乳溝的影片，及從背後環抱等種種惡行，法院一審時認定詹5度性騷，判賠100萬元（仍可上訴），雙方在去年底達成調解，但詹不斷藉故拖欠，直到現在仍不肯交付調解金。

▲小雪說，本案均有監視器畫面、對話截圖可佐。圖為小雪在辦公室內被詹襲臀。（圖／小雪提供）



▲小雪說，本案均有監視器畫面、對話截圖可佐。圖為詹傳送不雅畫面給小雪。（圖／小雪提供）

對此，據《三立新聞網》報導，詹稱當初基於人事考量，才合法終止該名員工聘用關係，但疑員工被解聘後心生不滿，遂提出與事實不符的性騷擾指控，他已依法提出上訴，捍衛清白。

小雪看見詹智能的發言後氣炸，今天也透過委任律師發出聲明回應：

一、本案所涉性騷擾指控，已經由當事人依法向臺中地方法院112年度訴字第3294號判決，認定構成5次性騷擾在案，且經台中市政府對無限夢想有限公司行政裁罰10萬元，此均有案發監視器畫面、對話截圖及多位證人出庭作證等證據可證，絕非係詹智能所述本人惡意杜撰誣陷，不實指控、抹黑報復，否則法院豈會重判詹智能先生應賠償本人100萬元，係詹智能先生日能毫言在舊舖場中重複數事言語與不當肢體碰觸等騷擾，這樣的辯駁不僅是對受害者的二次傷害，更是無視司法程序的價值。

▲小雪聲明指出，台中市政府於本案對無限夢想有限公司行政裁罰10萬元。（圖／小雪提供）



二、聲明稿指出，本人因不滿遭解僱與降薪而提出不實指控，意圖混淆視聽。本人薪資原為8萬元，因開始向詹智能先生反映遭性騷擾感到不舒服一事，導致詹智能先生便惡意將本人兩度降薪，112年9月時甚至僅以剩基本工資2萬6400元，即是要逼退本人，導致後在職場性騷擾且不友善環境下，本人無奈下只能接受無限夢想股份有限公司以5萬元資遣費資遣本人，此均有當時與主管間之錄音錄音與對話紀錄可證，內容清楚顯示資遣理由與本人私人感情無關，反而涉及公司內部對員工的不當管理。

三、身為一位長期遭受職場性騷擾的受害者，本人在極大的心理壓力下，提出本案訴訟時，根本是出於希望還給自己清白與正義的期待，希望讓企業正視其疏失，懇請無應為權勢不對等下的騷擾遭指，也請無限夢想有限公司詹智能先生不要再操弄與扭曲事實、模糊焦點，否則本人將依法追究民刑事責任，絕不寬貸。