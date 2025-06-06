女軍官酒醉海軍艦長脫光硬上！輔仔1通電話救了她　要賠70萬

▲海軍呂姓上校帶酒醉下屬開房企圖性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

海軍某軍艦艦長的呂姓上校，2019年間與多名部屬前往基隆某KTV飲酒歡唱，結束後呂男假裝酒醉，帶著另一名酒醉的女軍官前往飯店，呂男一進門就將全身衣褲脫光，企圖性侵女軍官，還好輔導長透過櫃台打電話進房間，呂男才沒得逞。刑事部分呂姓上校被判4年6月仍在上訴中；民事部分，一審判呂姓上校應賠女軍官50萬，呂不服上訴，高雄高分院認為他事後不深切反思己過，還濫用職權，企圖遮掩其犯行，因此加重改判應賠70萬元確定。

判決指出，本案發生於2019年5月間，當晚呂男帶了8名部屬，前往基隆某KTV飲酒歡唱，結束後呂男謊稱醉酒，帶著另一名也喝了不少酒的女軍官前往飯店休息，但呂男一進門就將全身衣褲脫光，女軍官察覺有異，將自己反鎖在廁所內，還好輔導長發現艦長與女軍官沒有返回艦上，打電話前來詢問，得知詳情後，趕到飯店房門口。

但輔導長仍無法進入房間，於是打電話要求女軍官衝出房門。女軍官打開廁所門企圖衝出時，半途被呂男抓住，拉回後壓制在床上，被脫掉褲子。呂男正要進入時，輔導長透過櫃台打電話進房間，呂男被迫中斷，只好穿上衣服後與女軍官一起離開。

女軍官隨即提告，本案經檢方2度不起訴後，第3次才提起公訴。一審法院審理時，呂男否認犯罪，辯稱是酒後亂性，雙方相約前去開房，但細節如何，已經記不清楚了。

刑事部分，一審依照強制性交未遂罪將呂男判刑4年6月，全案上訴後，高等法院仍認定有罪，駁回上訴，維持4年半的刑度。此外，呂男在案發後立即遭海軍司令部撤職，呂男也因此打行政官司，要求恢復原職，一審敗訴，但經廢棄發回後，目前撤職行政訴訟仍在更一審中。

民事部分，一審判呂男應賠償50萬元，全案上訴後，高雄高分院認為呂男不深切反思己過，反而濫用職權，想透過放黑假、亂給獎金津貼遮掩犯行，不法行為惡劣，因此改判應賠償70萬元，全案確定。