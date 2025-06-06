元智資工勇奪ICMHI 2025學生論文賽雙料冠軍　展現醫療AI跨域實力

▲榮獲碩士組第一名的李浩廷(右）。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學資訊工程學系簡廷因副教授，帶領研究團隊，日前赴日本京都參加「第九屆國際醫療與健康資訊學會議（ICMHI 2025）」，在學生論文競賽中大放異彩，碩士生李浩廷榮獲碩士組第一名，大三生林呈宇則拿下大學組冠軍，勇奪雙料首獎，展現元智資工在醫療資訊與人工智慧領域的深厚實力與創新能力。

元智大學5日表示，ICMHI（International Conference on Medical and Health Informatics）為全球醫療與健康資訊領域的重要年度盛會，今年以「以數位創新推進醫療資訊學的藝術與科學」為主題，吸引來自全球30多國的研究團隊參與。簡廷因副教授表示，透過參與國際會議，學生不僅能將課堂所學應用於實際研究，更能在資料整理、模型訓練、論文撰寫與國際發表等全方位歷練中，累積寶貴的實戰經驗，拓展全球視野。

▲榮獲大學組冠軍的林呈宇（右。（圖／元智提供）

榮獲碩士組第一名的李浩廷，與生醫新創公司「精拓生技」合作，以癌症循環腫瘤細胞（Circulating Tumor Cells, CTCs）培養影像偵測為研究主題，嘗試導入人工智慧技術強化細胞培養流程，提升CTC的成功培養率，並縮短病患等待時間，具有高度臨床應用潛力。

而大學組冠軍林呈宇，則聚焦於糖尿病足患者截肢風險預測，運用多模態異常偵測技術，整合患者的傷口影像與結構化臨床資料，預測其在一年內需進行大範圍截肢的可能性。林呈宇表示，此研究與亞東醫院張惇皓醫師團隊合作，讓他深入理解醫學影像與臨床資料的結合方式，也在跨領域合作、深度學習應用與論文撰寫上獲得顯著成長。