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基隆首創12周幼兒園循環菜單　120道餐點超豐富

▲基隆首創12周幼兒園循環菜單。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆幼兒園餐點大升級！12周循環菜單推120道料理。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為讓孩子吃得健康又開心，基隆市政府教育處於今（5日）舉辦「幼兒園循環菜單說明會」，邀集全市109所公私立幼兒園園長及主任共同研討幼兒餐點精進方案。會中由教育處專任學前營養師針對現行菜單問題，包括品項重複性高、循環週期短、過度使用半成品與加工食品等，提出12周循環示範菜單，提供120道多元餐點選擇，並將由部分園所先行試辦，透過實務回饋持續優化餐點品質。

為促進幼兒營養均衡發展，教育處規劃八大類點心型態，包括飯食、麵食、中式點心、西式點心、甜湯、鹹湯、水果及乳品，每週安排10次點心供應。同時建議園所採自製餐點，以健康烹調方式減少調味，幫助幼兒建立良好飲食習慣並接觸多樣化食材。

▲基隆首創12周幼兒園循環菜單。（圖／記者郭世賢翻攝）

與會園所分享實務經驗，表示早點供應燉飯或拌飯等變化菜色，不僅孩童接受度高，廚餘量也顯著減少，甚至有學童因此更期待上學用餐。新菜單實施後，餐點適口性與多樣性明顯提升，同時降低加工食品使用頻率。

謝國樑強調，幼兒健康需從小奠基，提出「多樣化、均衡飲食、天然營養、適量調味、健康烹調」五大餐飲理念。市府除持續補助餐費、改善廚房設備與人員待遇外，更首創學前營養師制度，專責督導園所餐點規劃與食安把關，全方位提升幼兒膳食品質，打造友善育兒環境。

教育處長徐嬿立表示，未來將持續提供食材比例建議、精進廚工烹飪技巧，並協助改善廚房硬體設備，包括評估添購快速爐、抽油煙機等器具，透過軟硬體同步優化，讓學童每餐都能享受營養美味。

▲基隆首創12周幼兒園循環菜單。（圖／記者郭世賢翻攝）

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