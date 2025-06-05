獨／15歲少年偷開阿公車撞死3人　法官認情節重大升級為刑事案

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區去年10月發生一起震驚社會的死亡車禍，年僅15歲的曾姓少年偷開外公的休旅車上路，行經東湖安康街口時失控衝進一間臭豆腐店，釀成3死慘劇。少年事後遭少年法庭裁定收容，歷經數月調查，近日法官認定曾少「犯罪情節重大」，依《少年事件處理法》第27條裁定將案件移送地檢署偵辦，全案正式從少年保護事件升級為少年刑事案件。

曾少就讀新北某高職建教班，父母離異，自小由外公撫養。2024年10月17日，他趁外公出國之際，返回內湖東湖住處偷取車鑰匙，再前往汐止開走停放在停車場的休旅車，僅上路10分鐘便於安康街路口肇事。事故造成60歲陳姓男子、51歲高姓女子及61歲盧姓騎士不幸罹難，另有40歲女店主與39歲女員工燙傷送醫。

考量曾少戶籍、觀護所與法院皆設於新北，案件自2024年11月起移由新北地院少年法庭接手審理。

案發當時，曾少雖被目擊下車神情輕鬆，但經查無酒駕、毒駕，電子煙內亦未驗出毒品成分。少年法庭初步裁定其收容觀察，惟此案造成3人死亡，社會高度關注，有法界人士亦質疑若僅以「保護處分」處理，恐無法回應社會期待。近日，法官評估其行為惡性與後果，裁定移送檢方偵辦。

全案後續將由檢方接手偵查，訊問曾姓少年後，預計在法定期限內偵結起訴；案件再移審新北地院少年法庭，並依《少事法》規定，全程不公開審理。

231天內，雙北發生2起奪命車禍，6人枉死。一頭是15歲少年，偷開外公車、撞出人命；另一頭是78歲老翁，被控開車疑蓄意衝撞學區。年齡相差一甲子，卻握著染血方向盤，釀下難以彌補的悲劇。

▼北市內湖區去年10月晚間發生3死車禍案。（資料圖／記者黃彥傑攝）

然而，這2起社會矚目案件，如今將進入新北地檢署偵辦程序。曾姓少年經少年法庭認定「情節重大」，依少年法第27條移送；余姓老翁則依殺人、重傷等罪嫌送辦。案件進入刑事程序，接下來怎麼走，全社會都在看。

但對痛失至親的家屬而言，無論刑期多長、責任多明確，那些回不來的人，才是最難承受的現實。真相固然重要，卻再也換不回摯愛的家人。

肇事者 年齡 肇事時間 地點 死亡人數 備註 曾姓少年 15歲 2024年10月17日 台北市內湖區 3人 無照駕駛，撞進臭豆腐店 余姓老翁 78歲 2025年6月3日 新北市三峽區 4人（含余翁） 駕車疑蓄意撞進學區

《ETtoday新聞雲》製