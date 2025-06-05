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「美ADP報告難看」川普開砲！美股漲跌互見　台積電ADR漲近2.5％

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國5月經濟數據與官方報告顯示，經濟成長動能明顯放緩。ADP公布的5月民間新增就業人數僅3.7萬，創下2年多來最低水準，遠低於市場預期的11.4萬；聯準會（Fed）同期發布的「經濟褐皮書」也指出，美國整體經濟活動略微降溫，川普關稅政策影響層面廣。美股漲跌互見，台積電ADR則逆勢上漲逾2％。

褐皮書由Fed聖路易分行彙整，涵蓋截至5月23日的全美12個地區的數據與觀察，指出各地企業正逐步感受到關稅壓力，且經濟展望「略顯悲觀且不確定」。聯準會將於6月17日至18日召開下次利率決策會議，市場關注是否會釋出政策轉向訊號。

此外，就業數據低迷引發川普再度砲轟Fed主席鮑爾（Jerome Powell），指責其緊縮政策拖累經濟，並呼籲儘快降息，以免進一步影響民間投資與消費。

道瓊工業指數終場下跌91.90點，跌幅0.22％，收在42,427.74點。

標普500指數上漲0.44點，漲幅0.01％，收在5,970.81點。

那斯達克指數上漲61.53點，漲幅0.32％，收在19,460.49點。

費城半導體指數上漲68.95點，漲幅1.39％，收在5,033.35點。

個股方面，台積電ADR收在202.40美元，上漲4.79美元，漲幅2.42％；輝達（Nvidia）收在141.92美元，上漲0.70美元，漲幅0.50％；特斯拉（Tesla）收在332.05美元，下跌12.22美元，跌幅3.55％。

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