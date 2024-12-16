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南山人壽揪地方創生團體規劃「永續深度旅行」為金山注入新活水

▲▼ 永續,金山,蹦火仔,友善漁法,磺火,金山漫遊,南山人壽,員旅。（圖／南山人壽提供）

▲合乎永續的友善漁法「蹦火仔」是北海岸「金山」在地文化的重要組成之一，重視社會責任的南山人壽，近日特別與地方創生團隊「金山漫遊」合作一場永續旅遊，號召南山人壽的內勤員工，親身感受地方永續的必要性與感動！（圖／南山人壽提供，下同）

生活中心／綜合報導

入夜的金山，看似寧靜的海面上「嘩」地竄起金黃色的磺火，數以千計的青鱗魚瞬間朝漁火處翻騰躍起，如此生猛的景象，現場看不到拖曳的機具，也沒有重到令人捂鼻的柴油味，僅有擔任火長的簡士凱引領著一群操網手，在特製的蹦火船上拖著網，以熟稔的技巧帶回漁民與市場真正需要的漁獲——這就是每年五月至九月在金山重現的傳統捕魚技法「蹦火仔」。

金山海岸的黃昏詩篇——古老漁法的現代困境
「蹦火仔」是永續友善漁法，是新北市「金山」在地文化的重要組成之一，每年的金山磺火季總吸引無數國內外旅客參訪體驗，甚至獲得國際媒體的青睞目光！重視社會責任的南山人壽，連續13年推動「南山守護海洋行動」，因此也注意到這個北海岸小鎮的魅力，近日特別與地方創生團隊「金山漫遊」合作一場永續旅遊，號召一群南山人壽的內勤員工，前進金山，親身感受地方永續的必要性與感動！

▲▼ 永續,金山,蹦火仔,友善漁法,磺火,金山漫遊,南山人壽,員旅。（圖／南山人壽提供）

「其實蹦火仔屬於火把漁業，火把漁業各地都有，但現代化後，各地捕撈的漁獲有別，現在僅剩金山還保有這個傳統技術。」負責此次永續旅遊導覽的謝沅旻(上圖著深藍色POLO衫者)說到蹦火仔，對金山的情感溢於言表。原本就是金山人的他，過去在台北打拚工作，每天通車上下班，在都市與鄉里間汲汲營營時，看著美麗的家鄉，總想著，有一天，要為地方做點事，因緣際會回到故鄉後，便加入了「富吉漁創」，與火長簡士凱一起努力推廣蹦火，並跟地方創生組織「金山漫遊」合作，不只對傳統漁法「蹦火仔」有了另一層的了解，更讓自己有了文化傳承的責任。

謝沅旻解釋，「蹦火仔之所以被稱為『友善漁法』有兩個主要原因，一是，從點磺火到下網靠的都是人力而不是機具，過程中，如果發現捕獲數量夠了或是捕撈到小魚苗，漁民就會將牠們放回海中。二是，因為是人力捕撈，不是採用機械大型拖網，並非無差別捕撈，不會破壞海洋地形，對於環境的影響相對較小。」

2015年蹦火仔的磺火漁法就被登錄為新北市文化資產，但磺火漁法的盛況已不復存在，且面臨著文化失傳的危機。如今，全台唯一的現役火長簡士凱先生成立「富吉漁創」推動蹦火觀光化，金山漁會透過有效的組織與動員，持續進行這項傳統捕魚作業，並與「金山漫遊」等地方創生組織一同結合社區營造、鄉土教育及發展觀光發展，讓這項古老技藝不僅成為地方文化的象徵，也成為吸引遊客的重要資源。

重現金山文化與傳統漁法——南山人壽攜手「金山漫遊」打造永續之旅
在此次的永續遊程中，南山人壽夥伴們先從地方耆老的口中了解金山的歷史與磺火漁法的由來，謝沅旻與火長簡士凱更安排挑魚扁擔走魚路古道的體驗，讓員工徹底感受到漁民肩膀上的辛勞與堅韌。更難得的是，現場也準備了手作材料引領大家DIY自己的小型蹦火船，做完就可帶回家做紀念，讓不少員工與孩子們都覺得成就感與收穫滿滿。

▲▼ 永續,金山,蹦火仔,友善漁法,磺火,金山漫遊,南山人壽,員旅。（圖／南山人壽提供）

最後，重頭戲當然還是帶著夥伴們登上蹦火船，展示磺火漁法實際的操作。儘管參訪當時並非青鱗魚的旺季，但謝沅旻與火長簡士凱仍然安排「陸上磺火」體驗，親眼目睹電石（俗稱磺石）加水產生乙炔氣體，並在「碰」的瞬間點燃火炬，震撼力十足的漁民技藝，讓大家不僅聽到故事，更能親身見證這項傳統漁法的魅力！

▲▼ 永續,金山,蹦火仔,友善漁法,磺火,金山漫遊,南山人壽,員旅。（圖／南山人壽提供）

熱情員工積極參與——切身感受永續發展的重量與價值
疫後海外旅遊熱度大爆發，出國人數屢創新高，然而，國內旅遊市場卻面臨景氣低迷，觀光旅宿業業績普遍下滑。根據業界調查，主要原因包括國人旅遊意願變化、天災影響、國際遊客減少及短途遊客的遊玩天數減少等。不過面對普遍低迷的國旅氛圍，謝沅旻卻很慶幸，「我們今年的體驗活動並沒有受到國旅景氣低迷的影響，因為蹦火仔體驗活動深具地方特色，且有著獨特的文化意涵，加上我們金山是全台唯一仍保留蹦火仔漁法與體驗的地方，讓許多參與者都留下深刻印象！」值得一提的是，「金山漫遊」這個專注於客製化永續遊程的組織，經過多年耕耘終於在今年取得英國標準協會(BSI)的ISO 20121永續性活動管理系統國際認證，此一認證也肯定了他們在永續旅遊領域的努力與成就。

此次南山人壽與「金山漫遊」的合作，希望不僅為員工提供一個與眾不同的旅遊體驗，更希望透過實際行動讓員工感受永續發展與環境保護的緊密關聯。在這次難得的合作中，南山人壽強調其對社會責任的承諾，並希望能為金山的地方創生注入新活力，透過企業與在地組織的合作，讓這次的活動不僅是一次單純旅遊體驗，更期待為當地創造新的經濟機會。

謝沅旻說，南山人壽員工的參與度相當高且熱情，不少人對地方文化很有興趣，也很主動提出問題，「明顯感受到他們真心想了解金山這裡的文化與歷史。」參訪者的熱情回饋，對於像謝沅旻這樣的導覽員來說，是更有成就感、也更願意做下去的動力。

▲▼ 永續,金山,蹦火仔,友善漁法,磺火,金山漫遊,南山人壽,員旅。（圖／南山人壽提供）

散播守護永續的種子——南山人壽「為環境與文化傳承發聲」持續推動企業社會責任
南山人壽秉持重視永續的企業文化，相信企業與環境應該共生共榮，在這樣的理念驅動下，南山人壽希望透過具有文化傳承及永續概念的活動，讓更多人加入守護海洋、推動環境永續的行列。

「其實我們在做的事也與保險互助的概念很相近。」謝沅旻表示，「我們雖然沒有跟在地商家簽約合作，但我們的深度旅遊行程也會安排遊客參訪在地店家，和他們互動的同時也期待能增加消費機會。」他直言，「金山的外流人口很多，希望把在地體驗行程做出代表性後，可以讓更多年輕人像我一樣願意返鄉打拚！」對於金山在地人來說，永續旅遊不僅為社區帶來了一絲曙光以及可期的經濟效益，更重要的是，它讓像謝沅旻這樣的年輕人，重新認識並愛上了自己的家鄉！

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