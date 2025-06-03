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翻轉偏鄉、走讀社區、啟發探索　台南24師鐸獎英雄獲肯定

▲台南市師鐸獎24名得主出爐，教育局將於9月公開表揚傑出教師典範。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市師鐸獎24名得主出爐，教育局將於9月公開表揚傑出教師典範。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2024年度師鐸獎名單出爐！教育局公佈24位獲獎名單，涵蓋國中小校長、專業教師及幼兒園教保員，展現教學現場多元豐富的教育力，市長黃偉哲肯定獲獎者長年耕耘教育現場、成效斐然，並祝福其中8位代表台南角逐教育部師鐸獎者，能再創佳績、為南市爭光。

市長黃偉哲指出，這群教育現場的推手，無論在偏鄉、在都會、在幼兒教育崗位，都持續用愛陪伴孩子、用行動實踐教育夢。教育局長鄭新輝也強調，這24名得主各具專業特色，不僅深耕教學，更跨域創新，持續點燃孩子的學習動能，令人敬佩。

▲台南市師鐸獎24名得主出爐，教育局將於9月公開表揚傑出教師典範。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市師鐸獎24名得主出爐，教育局將於9月公開表揚傑出教師典範。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市師鐸獎24名得主出爐，教育局將於9月公開表揚傑出教師典範。（記者林東良翻攝，下同）

今年共有8位優秀代表推薦參加全國教育部師鐸獎評選，包含復興國中校長陳文財翻轉小校、打造全國首大官中；立人國小校長王全興以「王氏遊戲法」促進百年老校新生；石門國小校長劉珍琳融合STEAM與在地文化，榮獲雙金殊榮。

▲台南市師鐸獎24名得主出爐，教育局將於9月公開表揚傑出教師典範。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市師鐸獎24名得主出爐，教育局將於9月公開表揚傑出教師典範。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市師鐸獎24名得主出爐，教育局將於9月公開表揚傑出教師典範。（記者林東良翻攝，下同）

教師方面，永仁高中郭如育整合法律、公民與雙語課程；西港國中黃新富帶領手擲機隊走出偏鄉、勇奪全國競賽佳績；西門實小邱馨慧深耕海洋教育、跨足戶外課程並屢獲肯定；東區勝利國小黃雅貴則透過走讀、影創、策展串聯課堂與生活。幼教界則由將軍幼兒園蔡玉晏代表，以在地文化融入教學，打造「懂生活的玩家」，成為幼教楷模。

▲台南市師鐸獎24名得主出爐，教育局將於9月公開表揚傑出教師典範。（記者林東良翻攝，下同）

教育局補充，今年師鐸獎其他得主還包括王嬿惠、何慧真、胡正良、黃雅琳等校園耕耘者，橫跨城鄉、涵蓋文教、體育與生活素養面向，完整呈現台南教育多元風貌，也象徵教育現場每一滴努力都值得被看見。

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翻轉偏鄉走讀台南師鐸獎

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