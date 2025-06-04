太平洋載運800輛電動車貨輪失火　22人棄船逃生

圖文／鏡週刊

一艘載有約3,000輛新車的貨船「晨光號」（Morning Midas）於本月3日深夜在太平洋中部失火，其中約800輛為電動車。濃煙自電動車停放甲板冒出，儘管船員緊急啟動滅火系統，火勢仍迅速蔓延，最終船上22人全數棄船撤離，所幸無人傷亡。

該船由總部位於倫敦的航運公司Zodiac Maritime營運，根據聲明，事發地點距離美國安克拉治港約1,900公里，當時「晨光號」正航向墨西哥拉薩羅卡德納斯港。火警發生後，美國海岸防衛隊迅速介入，協助人員搭乘救生艇轉移至鄰近商船。

據了解，船上最初冒煙處正是停放電動車的甲板。業界近年對電動車電池的安全性多所關注，尤其其鋰電池若受損或過熱，可能釀成難以撲滅的火災。2022年也曾有載運約4,000輛車的貨船在大西洋起火，最終沉沒，引發國際重視。

目前該船仍被棄置在太平洋中央，相關單位已派遣拖船展開後續救援與滅火作業。Zodiac表示，已通報美國當局，並積極啟動緊急應對機制，處理潛在的環境與海上安全風險。

根據船舶數據庫Equasis，「晨光號」於2006年建造，船東為Zodiac Maritime與Hawthorn Navigation，Zodiac同時也是管理營運單位。火災具體原因仍在調查中。



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