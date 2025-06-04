煮湯圓吵架重拳打死妻「瞎扯腦瘤」還威脅目擊者　模範里長起訴

▲吳姓里長將妻子重毆致死遭到羈押。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮53歲吳姓里長，去年底為里民準備冬至湯圓時，因備餐分工問題與妻子爆衝突，竟重拳毆打妻子頭部致死，遭羈押禁見至今，彰化地檢署今天依家暴殺人等罪將吳起起訴。全案移審彰化地檢署後，法官認定吳在案發後刻意隱匿監視畫面，並威脅目擊志工不得透露實情，企圖掩蓋暴行，甚至試圖影響證人證詞，認為其涉犯殺人、傷害致死等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，裁定繼續羈押。

案發於去年12月20日(冬至前一天)，當時里長與妻子在社區廚房與志工準備煮湯圓，分送社區長者。雙方疑因工作分配問題發生爭執，吳男疑對其頭部揮重拳後離去。妻子隨後出現頭昏、嘔吐及癱軟等症狀，送醫急救並手術，昏迷指數一度僅剩3，經院方42天的搶救，於大年初二宣告不治。

▲吳姓里長po網自清營造愛妻假象。（圖／記者唐詠絮翻攝）

更令人憤慨的是，吳里長事後不僅向家屬謊稱，妻子傷勢是「腦瘤舊疾」，還刻意隱匿監視畫面，並威脅目擊志工不得透露實情，企圖掩蓋暴行。

而里長妻子昏迷住院後，一名知情親友在網路發文，痛批吳里長長期營造的「愛妻良夫」形象全是假象。文中指出，吳妻生前經常遭受言語羞辱與肢體暴力，案發當天（12月20日）朝對妻子頭部猛力毆打後離去，妻子雖當場出現嘔吐等腦震盪症狀，卻仍被迫繼續工作，直至送醫急救，根本不是里長所說因病住院。

▲吳姓里長將妻子重毆致死。（圖／家屬提供）

由於全案疑點甚多，檢警主動展開調查，發現吳里長除涉犯重罪，更曾向警方虛構案情、推卸責任，甚至試圖影響證人證詞，向彰化地方法院聲押獲准。

彰化地檢署調查後，今天將吳依殺人、傷害致死等罪起訴，但未說明相關犯罪動機及細節。全案移審彰化地方法院後，法官認為其否認部分犯行、爭執主觀犯意，加上無力繳交保釋金，為避免逃亡或湮滅證據，依《刑事訴訟法》裁定繼續羈押，但解除禁見通信限制。