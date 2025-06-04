快訊／1個月內4場！花壇今晚「送肉粽」　學生、夜班族快改道

▲花壇鄉今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

花壇鄉中庄村將於今(4日)晚間9點至11點半舉行「送肉粽」科儀，這已是彰化地區近期第4場。此次往生者為一名中老年人，送煞隊伍沿中山路北上後左轉番花路，最終抵達鹿港海邊進行化煞。村長李樹林已提前向村民公布詳細路線，呼籲民眾避開儀式時段，特別是晚自習學生與夜班工作者，應提前規劃替代路線以確保安全。

彰化縣5月份經村里長及宮廟對外公布有3場送煞科儀，5月1日在彰化市大竹里、5月16日花壇鄉白沙村、5月25日鹿港鎮百人徒步押煞，剛過完端午節，今天在花壇鄉中庄村深夜再度舉行。

花壇鄉民肯定村長提前公布路線的做法，讓家長能安排子女提早放學，上班族也能調整行程避開，宗教界人士則強調，儀式主要目的是心理慰藉，民眾無需過度恐慌，但務必尊重習俗、避免圍觀，以免觸犯禁忌。村長李樹林特別提醒，送煞隊伍將以車輛載運煞物，呼籲民眾切勿因好奇跟隨或拍攝，確保儀式順利完成。

▲花壇鄉今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

「送肉粽」是彰化沿海地區特有的民俗儀式，主要針對非自然死亡的往生者，尤其以上吊者為多。因懸吊的繩索形似綁肉粽的繩子，故以「送肉粽」隱喻送走「繩煞」。

儀式由法師主持，沿途誦經除煞，最終將代表煞氣的繩索或物品送至海邊焚化，藉此安撫亡靈、安定生者。這種結合道教法事與地方信仰的科儀，雖是傳統文化的一部分，卻也常因路線經過人口稠密區而引發現代生活的衝突。

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