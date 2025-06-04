轎車詭異撞擊！燈桿連根拔起...掃中對向2車　驚險畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中央路與崙平南路口今(6日)上午發生一起離奇車禍！一輛白色轎車不明原因突然失控，擦撞分隔島將整根燈桿「連根拔起」，燈桿如飛彈般橫掃對向車道，先砸中小貨車、再彈射波及另一輛轎車，恐怖過程全被錄下，所幸肇事駕駛因有安全氣囊護體，僅擦挫傷無生命危險，詳細肇因尚待警方釐清。

▲彰化市燈桿離奇遭撞噴飛砸中2車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市燈桿離奇遭撞噴飛砸中2車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據曝光的監視器畫面，45歲王姓駕駛沿中央路內側車道行駛時，車輛突然詭異偏移，猛烈撞擊分隔島護欄後整台車「側身彈飛」，硬生生將燈桿撞斷；更恐怖的是，倒塌的燈桿竟像飛彈般掃向對面車道，先重擊蔡姓男子駕駛的小貨車左前車頭，再反彈砸中池男駕駛的轎車，現場金屬扭曲聲與民眾尖叫聲四起。

▲彰化市燈桿離奇遭撞噴飛砸中2車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

肇事白車車頭及車身受到毀損，撞擊瞬間安全氣囊爆開，王男多處擦挫傷、嘴角流血，緊急送秀傳醫院救治，所幸無生命危險。遭波及的2名駕駛雖未受傷，但受到驚嚇「根本閃不掉，燈桿突然飛過來！」。

該路段平日車流量大，事故造成嚴重回堵。確切肇因仍待調查。網友看影片後驚呼：「這根本動作片場景」、「燈桿是無辜的！」警方也呼籲用路人行經時務必注意車前狀況，小心駕駛。

▲彰化市燈桿離奇遭撞噴飛砸中2車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市燈桿離奇遭撞噴飛砸中2車。（圖／記者唐詠絮翻攝）