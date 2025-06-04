習慣「牙膏沾水刷」是錯的！　醫破3迷思：飯後15分鐘再刷

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

刷牙是為了清除口腔內的牙菌斑及食物殘渣，預防蛀牙、牙周疾病；不過，許多人雖然每天乖乖刷，方法和觀念卻不正確。牙醫黃斌洋就建議，牙刷要選擇軟毛、小頭，且不要太密的；至於刷牙時，牙膏不要沾水，最好使用「乾刷」的方式，讓牙齒跟牙膏接觸時間久一點。

黃斌洋近日在節目《醫點不誇張》中提到，一般官方建議，每天刷牙至少2次，不過他通常每天會刷5次，而牙刷的選擇相當重要，要選軟毛、小頭、不要太密的，還要確定能夠刷到最後面，「像我就是用兒童牙刷。」

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他表示，醫界普遍建議使用「貝氏刷牙法」，就是用旋轉的方式，將牙縫裡的東西清出來，首先牙刷以45度輕微的摩擦，接著旋轉下來，最後在咬合面上同樣用旋轉的方式、輕柔地刷。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

黃斌洋直言，刷牙時牙膏不要沾水，因為沾水後就會產生泡泡，有泡泡之後很多人便會想吐掉，導致牙膏在口腔裡的時間不夠，「現在新的觀念是乾刷，讓牙齒跟牙膏接觸時夠久，不要馬上漱掉。」

另外，他也提醒，不是每個人都適合用漱口水，因為它成分含藥，適用於牙周手術後、牙齦紅腫或發炎時，有助抑制細菌，但若口腔健康狀況良好，就不建議長期或頻繁地使用，「據臨床觀察，長期使用漱口水可能導致舌苔變色、牙齒染色、味覺異常或牙結石變多。」

至於很多人在問的「吃完要馬上刷牙嗎？」黃斌洋解釋道，如果你吃的東西是以蛋白質為主，就可以馬上刷；但若吃的食物是以酸性為主，建議15-20分鐘後再刷。不過，由於太過麻煩，牙醫界現在統一建議，用餐後先用清水漱口，把一些殘渣清掉，讓唾液「再礦物質化」的神經功能開始作用，也就是15-20分鐘後，再好好刷牙。

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