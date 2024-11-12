【廣編】台灣瑪氏50周年獲優良外商獎肯定　秉持「明日的世界始於今天」經營方式深耕台灣

▲瑪氏公司（Mars, Incorporated）歡慶台灣分公司成立五十周年。

圖、文／台灣瑪氏提供

專注於提供高品質休閒食品與寵物食品等優質產品與服務的瑪氏公司（Mars, Incorporated）於日前歡慶台灣分公司成立五十周年，瑪氏箭牌亞洲區總經理Kalpesh R Parmar也來台與同仁及合作夥伴共同慶祝這一重要里程碑，期許台灣瑪氏在地積累、匯聚的豐碩成果能夠持續深耕壯大，攜手迎向下一個精彩五十年。值得一提的是，台灣瑪氏也在今年獲得有企業界奧斯卡之稱的「金商獎」殊榮，以「優良外商」獎項表彰其在台灣的深耕成果。

瑪氏積極進行變革、創新與發展，以對世界產生正面影響力，其全球推動的永續未來前瞻行動包括實行世代永續發展計畫、提升全球家庭的幸福生活以及運用並分享研究成果為寵物帶來更美好的世界等，而其中台灣瑪氏就是亞洲重要的據點之一。台灣瑪氏旗下的多項產品，包括巧克力、口香糖、薄荷糖與寵物食品，已成為家喻戶曉的日常用品，並與各年齡層與消費族群，以及寵物建立了深厚的關係；另一方面，台灣瑪氏也持續以企業公民的角色，在社會與環境領域與本地各界合作夥伴落實品牌永續理念，包括改善汙染、社會公益、勞工福利等，今年更榮獲金商獎中「優良外商獎」的最高榮譽肯定。

台灣瑪氏也長期致力於推動口腔保健衛教，透過「Extra益齒照護網」與國內牙醫師等專業團隊一起宣導簡單易懂的口腔衛教，提升民眾對口腔保健的重視與實踐，包括與陽明交通大學咀嚼與吞嚥團隊以及老人福利推動聯盟合作推廣常咀嚼、健康老，也攜手家樂福及陽光社會福利基金會共同響應世界口腔健康日，多年來持續贊助學童口腔衛教活動與偏鄉口腔義診計畫，受益孩童已逾數萬人次。瑪氏深信明日的世界始於今天的經營方式，透過每一次的行動都能為未來世代打造更美好的世界。