領1萬元在吐鈔口「8秒消失」　女轉身講手機...貪男摸走下場曝

▲轉身8秒的代價！女ATM領錢未取，男順手偷走代價拘役25天。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者郭世賢／基隆報導

新北市貢寮區發生一起ATM提款糾紛案件！一名女子在當地一處自動櫃員機提領1萬元現金時，因接聽電話未即時取鈔，遭後方操作的陳姓男子取走款項。法官依竊盜罪判處陳男拘役25天，得易科罰金2萬5千元，並沒收不法所得1萬元，全案仍可上訴。

判決指出，這起事件發生在2023年12月1日上午10時許，當時一名女子在貢寮區某銀行ATM成功提領1萬元後，因專注接聽手機而未立即取走出鈔口的現金。監視器畫面顯示，陳男隨後上前操作ATM，僅花8秒時間（10時3分21秒至29秒）便取走該筆款項後離去。

承審法官調查指出，ATM標準作業程序為先退卡再吐鈔，且會透過螢幕提示與提示音通知用戶取款。陳男雖辯稱是「誤拿」，但未能提供當日任何提款紀錄佐證。法官認定，該筆款項仍在原提款女子的實際管領範圍內，不構成遺失物要件。

法官強調，依ATM操作流程，8秒時間不足以完成正常提款程序，且陳男始終無法提出交易明細等證據，因此認定其行為構成竊盜罪。本案除判處拘役外，並諭知沒收犯罪所得1萬元，以彰顯法律對財產權的保障。