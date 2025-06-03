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初夏健行首選！新北灣潭古道繡球花廊道　打造永續賞花景點

▲新北灣潭古道繡球花廊道。（圖／新北市景觀處提供）

▲每到春末夏初，繡球花便開始綻放，花朵的顏色豔麗飽和呈現花團錦簇之感，深受國人喜愛。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年5月至6月初夏時節，隨著繡球花季的到來，新北市灣潭古道的繡球花海也迎來盛放期。這條橫跨坪林區與雙溪區的古道，沿著清澈的灣潭溪蜿蜒而行，以蓊鬱林相與碧綠潭水聞名。新北市景觀處自2022年起，特別在溪畔打造水岸景觀廊道，並選擇適宜地點栽植繡球花，為即將到來的盛夏增添一抹清涼絢麗的色彩。

▲新北灣潭古道繡球花廊道。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市府自2022年起在灣潭古道栽植繡球花，吸引不少健行者和花卉愛好者的目光。

經過三年多的細心養護，這些繡球花已適應當地環境，花況日益穩定。每年春末夏初，從純白、粉紅到深藍的漸變花色在山林間綻放，與碧綠潭水相映成趣，吸引眾多健行愛好者與攝影同好前來賞花。遊客在此既能享受森林芬多精，又能欣賞繡球花的淡雅風姿，體驗夏日難得的清涼浪漫。

景觀處長林俊德說明，打造景觀廊道的理念是讓市民無論身處城市或山林，都能感受新北獨特的城市魅力。透過深入瞭解棲地特性，選擇適生植物進行綠化，不僅能降低環境溫度，更能促進生態多樣性。提醒民眾前來健行、賞花，注意環保，保持古道的整潔，讓這片美麗的自然景觀得以永續保存，交通資訊及古道介紹請見「灣潭古道-淡蘭國家綠道」官網查詢。

▲新北灣潭古道繡球花廊道。（圖／新北市景觀處提供）

▲▼新北市景觀處在灣潭溪前打造水岸型景觀廊道與種植繡球花。

▲新北灣潭古道繡球花廊道。（圖／新北市景觀處提供）

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