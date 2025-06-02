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地方首長停職「一律停發薪」　立院初審《地制法》通過

▲▼面對全台中正路經國改名爭議，內政部長劉世芳2日受訪時仍不願鬆口，表示會再跟地方政府及民意做溝通。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會今日排審《地方制度法》部分條文修正草案，經協商後，第33條、第61條修正案初審通過。第61條增列第二項，明定直轄市長、縣市鄉鎮市長等民選地方首長停職期間停發薪給，若依法復職後予以補發；另外，第33條則規定，現行地方議員、市民代表婦女保障名額改為1/3任一性別保障原則，並於2030年12月25日起適用。

《地方制度法》第78條修法為民進黨立委李坤城提出，今他提出修正動議，表示經與內政部討論後，攸關復職後因案停職者要不要給薪一事，內政部建議可改修正第61條，因此將第78條的修正條文改為第61條，但內容都一樣。

根據修正草案，第61條增訂第2項規定，直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長依第78條第一項或公職人員選舉罷免法第117條第一項規定停職期間，不得發給薪給，依相關規定復職後，或於其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足不起訴處分確定者，予以補發。

內政部說明，若官司在過了任期之後才宣判，就沒有復職的問題，也就沒有補發的問題。依照條文，要「復職」才可補發，若宣判結果出來後仍在任期內，就可以發；若超過任期就無職可復，依條文所述就是不會發。

另外，現行地制法第33條規定，各選舉區選出之直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表名額達4人者，應有婦女當選名額1人；超過4人者，每增加4人增1人。草案改為直轄市、縣市議員、鄉鎮市民代表在3人以上者，應有任一性別當選名額1人；超過3人者，每增加3人增1人，並增訂日出條款，自2030年12月25日起適用。

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