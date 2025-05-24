日月潭漫遊森活與台北觀光博覽會同步展出　酒店推端節優惠

▲2025 TTE台北國際觀光博覽會今開幕，「日月潭漫遊森活」主題展區同步登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025 TTE台北國際觀光博覽會今日於台北世貿一館開幕，日月潭國家風景區管理處表示，「日月潭漫遊森活」主題展區也同步登場，聚焦「慢旅」、「永續」、「在地」三大主軸，結合水上活動、森林療癒與茶文化，展現日月潭多元而深度的旅遊樣貌。

日管處表示，展區內容包括「One Life｜魚人立槳」團隊於現場介紹立式划槳活動，介紹日出場次、親子同遊等多元玩法，並透過實境影片呈現湖面體驗的特色；「森林邦」則帶來五感森林療癒體驗，介紹森林浴、頌缽音療與夜間賞螢導覽等行程內容；另有歷史悠久的日月老茶廠展出紅玉紅茶與製茶文化，現場展售各式茶品與手採茶葉禮盒，旅途或送禮用兩相宜，吸引大批民眾駐足參觀、體驗與拍照打卡。

日管處指出，展區還設置「日月潭旅遊服務台」，提供旅遊諮詢服務及台灣好行「日月潭線」、「日月潭–阿里山線」超值套票販售，現場購買即可享旅展限定優惠，民眾只要追蹤官方粉專並出示畫面，即可參加按讚送禮活動；此外，單筆消費滿399元起，還可兌換在地精選伴手禮，每日數量有限，送完為止，欲知更多活動詳情與報名資訊，可持續關注日月潭國家風景區管理處官方網站及社群平台。

而位於伊達邵地區的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，則於端午節前夕推出多項優惠及活動，結合T2025 TTE台北國際觀光博覽會線上旅展優惠超值住宿券、「半日茶師小旅行」文化體驗與節慶美食伴手禮「三醬金拌旅」，讓旅客與家人共享節日溫馨時光，並帶著伴手禮，將南投山水旅遊回憶與風味帶回家分享給親朋好友；其中住宿券每張9900元，即日起開賣至5月26日止，旅客可選擇入住含一泊二食之舒適套房，在寧靜的湖畔環境中盡享溫泉與美食，更多活動詳情與旅展專案，請至飯店官方網站（https://wyndhamsunmoonlake.com）查詢或洽客服專線：049-285-6788。