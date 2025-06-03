波蘭新總統曾轟烏克蘭！影響台灣援助？　外交部：持續協助重建

▲波蘭總統大選結果出爐，民族主義歷史學家納夫羅茨基（Karol Nawrocki）勝出。（圖／路透）



政治中心／台北報導

波蘭民族主義派總統候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）近日確認當選，但他過去多次批評烏克蘭希望加入歐盟和北約的計畫。對於納夫羅茨基的當選，是否影響台灣未來對烏克蘭的援助？外交部發言人蕭光偉3日強調，台灣將來會持續跟波蘭、鄰近國家持續協助烏克蘭重建家園。

波蘭民族主義派總統候選人納夫羅茨基今天確認當選，歐洲聯盟（EU）、德國和北大西洋公約組織（NATO）領袖紛紛表達祝賀。總統賴清德也透過社群媒體X發文，以波蘭文及英文表達祝賀，他期待與波蘭攜手創造新的里程碑，以深化合作、共同維護全球和平與繁榮。

不過，納夫羅茨基過去多次批評烏克蘭希望加入歐盟和北約的計畫，而且在競選的期間，更直接點名攻擊烏克蘭總統澤倫斯基。對此，外界好奇波蘭新任總統上任後，是否會影響到台灣在烏克蘭議題的援助與合作？

外交部發言人蕭光偉3日表示，外交部欣見波蘭這次以和平、民主的方式完成總統大選，展現人民對民主精神做出的選擇，而外交部也於波蘭總統當選人，表達誠摯的祝賀之意。

蕭光偉指出，2022年俄烏戰爭爆發以來，台灣跟波蘭在人道援助烏克蘭方面進行合作，台灣跟波蘭政府的戰略儲備署、波蘭救援組織等多個地方政府合作，為烏克蘭提供醫療物資發放、難民安置，還有醫院難民住所修建援助等，台灣將來會持續跟波蘭與鄰近國家協助烏克蘭重建家園。

蕭光偉強調，台灣跟波蘭共享自由民主人權的普世價值，在經貿、教育、文化等方面，會持續深化合作，未來台灣會在既有基礎上跟波蘭合作，推動榮邦計畫為波蘭人民推動福祉。