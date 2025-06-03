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益生菌「一吃就拉」要小心！醫師提醒服用5原則

▲▼腸胃,肚子痛,胃痛,大便。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫師表示，若吃益生菌「一吃就拉」，務必警覺裡面是否含有瀉藥成分。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢提醒，若想讓益生菌真正發揮作用，吃法必須講究。他根據門診經驗整理出五大關鍵原則，從正確補充方式、菌種挑選，到避免陷入市售產品誤區，全面協助民眾聰明吃菌、提升腸道健康。此外，若是吃益生菌「一吃就拉」，就要警覺裡面是否含有瀉藥成分，若沒發現還長期服用的話，恐怕會導致「黑腸症」。

李柏賢指出，益生菌像旅客，只能短暫停留腸道，不會永久定殖。若無每日補充，體內「好菌優勢」將逐漸喪失，建議至少連續補充一至三個月，才能協助腸道菌叢恢復穩定，就如同澆花般需要持續灌溉，才能養出健康環境。

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選菌不在多，而在精準。不同菌株功能差異大，有助排便、免疫或情緒穩定者皆有不同。李柏賢提醒，應依需求選擇適合的單株或多株配方，並認明產品是否取得台灣「健康食品小綠人標章」，才能合法宣稱保健效能，避免落入誇大不實廣告陷阱。

部分標榜「立刻順暢」的益生菌產品，其實暗藏瀉藥成分如番瀉葉、氧化鎂，若長期使用的話，可能會導致腸道變懶，甚至變成「黑腸症」（長期服用蒽醌類瀉藥導致的症狀，若是服用外來藥物、保健品所造成的，停用後約1年能恢復正常）。此外，服用時間也有學問，抗生素與益生菌應錯開兩小時食用，並依菌種特性選擇空腹或飯後服用。避免使用熱水吞服，並妥善冷藏保存，才能維持活菌活性。

李醫師強調，益生菌只是保養工具，若已出現疾病症狀，應尋求醫師治療，包括糞便微菌移植等進階療法。日常飲食中也應攝取益生元如膳食纖維與多酚，搭配健康的地中海飲食，有助好菌定殖與後生元產生，是養好菌、顧健康的黃金策略。

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