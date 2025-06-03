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爆漿大巨蛋、肉控最愛大拼盤！啦啦隊女神君白應援宵夜最愛金色三麥大巨蛋店　享受美食有「神隊友」讓她驚呼太厲害

▲▼康研家消化菌粉啦啦隊女孩君白篇。（圖／記者周宸亘攝）

▲「吃完這一桌真的太滿足啦～」君白開心地坐在金色三麥SPORTS NATION餐桌前，有了消化好物更能大吃美食，大啖爆漿大巨蛋與人氣拼盤等眾多料理，表情幸福滿分！。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

啦啦隊女孩在球場上熱力四射，場下的補給方式也一樣精彩！「我們表演完真的會超級餓！」君白笑說，作為天天在場上活力全開的啦啦隊女孩，結束一場熱血應援後，她最期待的放鬆時刻不是SPA、也不是追劇，而是一頓能滿足口腹、撫慰身心的美食宵夜！「應援結束後最想做的事情，就是大吃一頓慰勞自己！」君白毫不掩飾對美食的熱愛，說起自己的宵夜愛店——位於台北大巨蛋GOURMET PARK裡的「金色三麥SPORTS NATION」更是眼神發亮，「那邊的菜單真的超狂！而且離大巨蛋超近，應援完1號出口轉個彎就到！」

身為吃貨的君白熟門熟路地點出菜單上的精華，除了到哪裡都必吃的義大利麵之外，她還激推那顆「爆漿大巨蛋！」這道菜以經典蘇格蘭蛋為靈感，將牛菲力絞肉包裹著溫熱的半熟蛋，一刀切下去，濃郁蛋汁瞬間流出，融合黑胡椒醬汁，香香辣辣又夠味，「真的很療癒，第一口就讓人覺得今天辛苦都值得了！」整個幸福感炸裂。

▲▼康研家消化菌粉啦啦隊女孩君白篇。（圖／記者周宸亘攝）

▲金色三麥限定菜色「爆漿大巨蛋」讓君白大讚：「這一口吃得到肉香和蛋黃，真的銷魂～」。

不光是爆漿料理，君白也是肉食系女孩無誤，「炸物太香了，絕對是必吃選項！」她推薦經典人氣品項的炸物大拼盤，「真的很適合我們這種表演完餓到爆炸的人！」拼盤中有香嫩的德式豬腳、鹹香的德式香腸、外酥內嫩又有辣度的酥炸椒麻雞，還有細細的美式酥炸薯條，一次就能吃到多種異國特色料理、享受金色三麥所有經典招牌，讓君白笑說「這根本是宵夜天花板等級！每次都會忍不住點到一整桌的程度。」

▲▼康研家消化菌粉啦啦隊女孩君白篇。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼運動後最爽宵夜就是這一味！啦啦隊女孩君白解放食慾，點滿金色三麥的重口味必吃清單。

▲▼康研家消化菌粉啦啦隊女孩君白篇。（圖／記者周宸亘攝）

但是問題來了！身為敬業的啦啦隊女孩，其實容易餐餐不定時或是應援下班後深夜吃超多，這樣消化扛得住嗎？「當然不行啊！」君白笑說，「以前我真的會吃完後不太舒服睡不著，尤其是炸的、辣的，超有罪惡感。」但現在的她早就找到了解方，「我每次吃完大餐就會立刻來一包『桂格康研家消化菌粉』，這是我宵夜後的固定儀式。」這一招她是在啦啦隊同事的推薦下學到的，她現在出門包包一定會放桂格康研家消化菌粉，「吃完大餐直接一包，真的超有感！」君白還貼心特別提醒，「很多人都以為只有身體感覺卡卡的時候才需要吃，錯！其實是天天都要吃，才能全方位幫助維持消化道機能」。

▲▼康研家消化菌粉啦啦隊女孩君白篇。（圖／記者周宸亘攝）

▲餐後小祕密公開！君白拿出桂格康研家消化菌粉，輕鬆幫助維持消化道機能。

讓君白可以聰明吃宵夜的好幫手就是「桂格康研家消化菌粉」，主打來自美國酵素研發大廠的19種消化酵素，能分解脂肪、蛋白質、澱粉、醣類、纖維，把食物大分子轉變成小分子，更好吸收；再搭配10種益菌株，完整幫助維持消化道機能，就算偶爾放縱吃點油膩，也更安心，幫助提升75%消化力*，讓大餐後也能更輕鬆自在，還能讓營養不漏接！每包擁有高達200億益生菌Cells，補充好菌，幫助維持消化道機能。不只如此，「桂格康研家消化菌粉」今年還獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎，讓君白信賴有加，認真表示：「我有時候宵夜吃太多，搭配這包真的幫我輕鬆不少。以前會擔心吃宵夜對身體有負擔，現在搭配這個比較沒這種困擾。」

*經人體模擬實驗證實有添加NEC19種消化酵素可提升碳水化合物、蛋白質消化吸收力至少75%以上。

▲▼康研家消化菌粉啦啦隊女孩君白篇。（圖／記者周宸亘攝）

▲舞台上燃燒熱量，舞台下補回能量！君白大口吃肉的同時，靠桂格康研家消化菌粉幫助維持消化道機能，用行動證明吃貨也能無負擔。

「最棒的是它真的很小包，女生包包本來就很小，但這一條放進去完全不占空間！」她說自己偶爾晚上會小暴食或因為練舞錯過正餐，這時有「桂格康研家消化菌粉」在手，就能放心補餐不怕負擔。她也大方推薦給跟她一樣愛吃、又想維持好狀態的女孩們：「美食當前，真的不用再有罪惡感，這一包就是我放膽吃的底氣！」

▲▼康研家消化菌粉啦啦隊女孩君白篇。（圖／記者周宸亘攝）

▲桂格康研家消化菌粉隨身攜帶超方便！讓君白直呼：「這是我美食前線的神隊友！」

▲▼康研家消化菌粉啦啦隊女孩君白篇。（圖／記者周宸亘攝）

▲啦啦隊生活高強度，桂格康研家消化菌粉成為君白應援完的日常保養幫手。

愛吃美食的人完全可以直接複製啦啦隊女神君白的消化神器！隨身攜帶桂格康研家消化菌粉，大吃美食也不擔心！君白笑說，金色三麥大巨蛋不只料理美味，整體氛圍也非常讚，有零死角的環狀螢幕可以和朋友一起熱血為運動賽事加油；還有全球首創的電子酒精交易所，調酒飲品隨著銷售狀態不同，價格跟著隨時變動，即時人氣排行超有趣，超多種類任君挑選，好喝又好玩，加上店內裝潢和菜色滿滿潮感與運動元素，讓這裡一開幕就成為網美們打卡新寵。「我很常吃這裡的美食，不只是因為離大巨蛋近，更是因為他們的菜單每次都能給我驚喜。」君白一邊大快朵頤、一邊比讚笑說：「吃得開心、幫助維持消化道機能，才有力氣繼續跳、繼續給大家滿滿的應援力量！」

▲▼康研家消化菌粉啦啦隊女孩君白篇。（圖／記者周宸亘攝）

▲金色三麥SPORTS NATION好吃又好拍成打卡新寵，君白狂推：「這裡菜單超可以！」。

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