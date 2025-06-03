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健身教練飲食超自律卻罹癌！醫師揪出「生活一習慣」害慘他

▲▼健身,引體向上。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲一名健身教練的飲食、生活十分自律，健康檢查卻發現罹癌。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

「健康不是短期拼命的結果，而是長期、全面與穩定的累積。」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎分享一位健身教練罹癌的真實案例，提醒大眾切勿將運動與健康畫上等號，忽略其他關鍵健康因子，若是長期睡眠不足，恐怕會埋下健康的隱憂。

廖繼鼎醫師指出，這名46歲的健身教練每天僅睡5小時，體脂只有12％，飲食嚴格控制、每天晨跑與重量訓練，但近期健康檢查卻意外發現肺部陰影，進一步確診為早期肺腺癌。這突如其來的診斷令他難以接受，「我幾乎把所有時間都投資在健康上，怎麼還會得癌？」

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廖醫師強調，真正的健康並非只有體脂率、肌肉量等表面數據可評斷，也不單靠勤於運動來維繫，而是來自包括睡眠、壓力管理、情緒穩定、遺傳背景與環境暴露等多項變因的綜合結果。

他進一步提醒，許多看似健康的人，可能都觸碰到睡眠、壓力、情緒、遺傳、環境毒素等「定時炸彈」，若長期忽視睡眠品質與心理壓力，仍可能為疾病埋下隱憂。他呼籲民眾，應跳脫「外表健康等於真正健康」的迷思，學習從多層面評估與照顧自身健康。

廖繼鼎醫師最後提醒，健康是一場馬拉松，靠的是「長期的穩定投入」，而非單一項目或短期衝刺。唯有全面檢視與持續調整生活習慣，才能真正守住健康防線。

 
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