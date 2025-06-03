明降7℃！　全台防劇烈天氣

▲吳德榮說，最新歐洲模式周三晚間8時模擬圖顯示，鋒面通過，有大範圍明顯降雨；周四晚間8時模擬圖則顯示，鋒面南移，各地仍有明顯降雨。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今日下午起至周三鋒面影響，雨勢增強、範圍擴大，慎防劇烈天氣發生。而根據中央氣象署預報，台北市今高溫31度，周三剩24度，降幅達7度。

▼台北市今預報高溫31度，周三剩24度，降幅達7度。（圖／氣象署）

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日上半天仍偏熱，大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮說，今日下午起至周三梅雨季第5波鋒面影響，雨勢增強、範圍擴大，慎防劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生，北台轉涼。

吳德榮表示，周四鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢加大；周五至周日鋒面在巴士海峽繼續南移減弱，氣溫逐日升，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，清晨、上午南部亦偶有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，下周一至下周四台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣炎熱如夏，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率；另外，部分模式模擬下周南海有熱帶擾動發展的跡象，但模擬結果很分歧，需持續觀察模式調整。