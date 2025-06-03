「醫護的心力像垃圾！」中榮遭健保斷頭3億　醫：不然推動安樂死吧

▲健保署今年實施「個別醫院總額」。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

健保署今年實施「個別醫院總額」，要求醫學中心門診占比不得超過55%。針對此事，胸腔科醫師蘇一峰表示，「醫院等床久是常態」，未來還有可能再惡化；台北榮總名醫吳元宏也發文直言，其實缺錢就會缺人，「病房無法運作，急診就會收不上去」，如果不想加資源，乾脆推動安樂死。

「個別醫院總額」今年開始實施，根據《聯合新聞網》報導，現在至少有兩家醫學中心因為服務爆量而被斷頭，其中又以台中榮總影響最大，盈餘少了約3億元。

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蘇一峰在臉書粉專上發文表示，健保署從源頭斷健保給付，床位當然會縮減，而在這樣的情況下，病人收治多的醫師甚至還會被檢討，因為「收一床賠一床」。他透露，「醫院等床久是常態」，甚至未來還會更惡化，「賠錢救人是健保給付的共業」。蘇一峰認為，「健保署和醫改團體要檢討醫院收治病人問題，怎麼不檢討健保給付才是問題的根源？」

吳元宏也在臉書上表示，最近身邊有很多人找他幫忙找病房，但這其實真的很難，「無米之炊難為」，畢竟缺錢就會缺人，像是北榮護理人力缺額好幾％，病房無法運作，急診就收不上去，而且現在連急診醫護也都出現離職潮，「不想加資源，不然就推動安樂死吧」。

神經外科醫師廖致翔也在臉書上，針對「中榮遭健保斷頭3億元」表示，健保的成效就是砍醫院給付、不給錢，「變相懲罰」。他也無奈，醫護人員的心力就像垃圾一樣，「要刪就刪，要丟就丟」。