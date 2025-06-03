墾丁8日滿茶古道1日遊　品嚐特有大果藤榕愛玉

▲墾管處8日舉辦古道尋根趣。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園管理處將於6月8日舉辦「漫步追憶古道情」活動，帶領民眾踏上滿茶古道，走訪百年前的歷史現場與兒時記憶的足跡，踏尋中正紀念堂肯氏南洋杉的原始種植林－「第一號母樹園」，並品嚐當地特有的「大果藤榕」愛玉，為古道巡禮，增添消暑的滋味。

墾管處表示，滿茶古道全長約3公里，橫跨豬朥脨山，是昔日連接滿州港口村與里德村的重要道路，亦是當年在地學童翻山越嶺的上學路。

滿茶古道不僅充滿人文故事，更深植臺灣林業發展的歷史。古道大部分位於林業試驗所恆春研究中心「里德苗圃」內，這裡是日治時期設立的豬朥脨事業地，也是臺灣第一個母樹園。1902年田代安定於此創設「第一號母樹園」，並陸續於恆春半島其他地區建立龜仔甪、港口與高士佛等母樹園，作為引進與試種熱帶經濟植物的重要據點。

古道沿途可見田代所引進的熱帶植物，包括高大挺拔的肯氏南洋杉與福木大道，見證著早期熱帶植物試驗的成果。漫步天然古道，宛如走進歷史、人文與自然的生態教室，看著異國植物與本地植物交織成多樣的林相。

曾經因風災與地形變遷而一度荒蕪的滿茶古道，歷經滿州觀光促進會兩年努力勘查與修復，終於與墾丁國家公園及林業試驗所攜手重現其風貌。從港口吊橋出發，陡坡而上可遠眺茶園與太平洋壯麗景致，涼風拂面中感受山海交會的壯闊。

行走至步道制高點，還可眺望滿州谷地後方的大、小尖山，也能在山頂稍事休息，享受涼涼微風，聆聽解說員場一曲美妙的民謠古調。

活動進入下半階段，一路下坡，直至終點迎來的是福木林蔭大道，林蔭濃密涼爽，猶如走入綠色隧道，回到記憶深處的美好時光。現場還備有當地特有的「大果藤榕」愛玉，為這趟古道巡禮，留下沁涼消暑的句點。

漫步追憶古道情

活動日期：6月8日（星期日）9:00-11:30

報到時間：8:50-9:00

報到地點：港口吊橋停車場

活動對象：一般大眾，四歲以上兒童(恕不接受團體報名)

人數上限：共30名

報名方式：網路報名，即日起至額滿為止

活動費用：300元