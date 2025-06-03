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街友睡垃圾桶過夜　慘遭垃圾車「回收」爆頭！釀1死1傷

街友睡垃圾桶過夜　慘遭垃圾車清晨「回收」釀1死1傷

圖文／鏡週刊

美國紐約州發生一起意外事故，2名街友躲在垃圾桶裡過夜，然而垃圾車隔日清晨清運時，竟將2人直接收進垃圾車內，導致1人死亡、1人受傷。

據《TBR NEWSMEDIA》報導，紐約州長島薩福克郡（Suffolk）警方正調查發生於5月29日的事件，當時2名男子在康馬克（Commack）退伍軍人紀念公路108號附近的垃圾桶內過夜，清晨垃圾車依照例行路線收運垃圾，因此將2名男子連同垃圾一併「回收」。

當垃圾行駛至國王公園舊碼頭路97號的威廉．羅傑斯中學（William Rogers Middle School）時，有民眾發現垃圾車疑似有人，因此緊急通報警方。警消到場後，21歲男子赫南德茲（Emilson Hernandez）最先被救出，腿部受傷被送醫治療。

隨後在垃圾車內發現45歲男子洛佩茲（Eblein Lopez），他因頭部遭到擠壓，當場宣告死亡。警方表示，法醫辦公室將確認洛佩茲的死因，目前初步認為洛佩茲在被倒入垃圾車前並未死亡，推測2人可能是在垃圾桶中睡覺。

事發後，威廉．羅傑斯中學也緊急發布聲明，澄清事件與校方或教職員無關，學校正常運作。

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