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木星臭味像貓尿、臭雞蛋！　科學家：宇宙瀰漫各種味道

科學研究目前多數透過光譜分析外太空的氣味，不同行星散發各種味道。（示意圖，pixabay）

▲科學研究目前多數透過光譜分析外太空的氣味，不同行星散發各種味道。（示意圖／pixabay）

圖文／鏡週刊

太空雖然聽不見聲音，卻可能充滿了各種獨特的氣味，例如木星散發出刺鼻氨氣和硫化物，而遙遠的系外行星甚至飄散著腐爛高麗菜般的氣味，身兼香氛設計師和太空科學家的研究員正大膽嘗試透過嗅覺分析，更深入地了解宇宙組成的成分。

根據《BBC中文》報導，英國西敏寺大學博士生巴塞尼拉（Marina Barcenilla）在探究宇宙中的化學成分時，心中萌生這些物質聞起來會是什麼味道？於是將實驗室裡常見的分子轉化為香氣，並將這些獨特的嗅覺體驗呈現在倫敦自然歷史博物館的「太空：地球之外可能存在生命嗎？」特展中。

木星的大氣層蘊藏著多樣的氣味，其上層雲層推測由氨冰組成，聞起來像貓尿；深處的硫化銨則散發出臭雞蛋般的氣味。木星條紋可能與托林等有機分子有關，這些分子聞起來混合了石油和蒜頭的氣味。

太空的氣味並非全然來自想像，而是有太空人親身體驗的，英國太空人海倫沙曼（Helen Sharman）曾在蘇聯的「和平號」太空站執行任務，當她結束太空漫步回到艙內，形容太空衣上會殘留一股獨特的金屬氣味，有人認為近似於燒焦電線的味道，也有人覺得更像焊接鐵件時產生的特殊氣息。太空中的那股奇特氣味，據推測可能源於氧化反應。沙曼解釋，當太空衣暴露於外太空的原子氧後，一旦返回艙內，這些原子氧就會與艙內氧氣結合，產生臭氧，進而散發出類似雷雨過後的金屬氣息。然而，另一種觀點認為，可能源自太空中游離的多環芳香烴（PAHs），這些有機分子與煤、石油燃燒產物氣味相近。

人們對太空氣味的理解主要透過光譜分析推測，詹姆斯．韋伯太空望遠鏡（JWST）在2022年，於距地球約64光年的行星HD189733b大氣中，偵測到令人作嘔的硫化氫氣體，散發出如臭雞蛋的氣味。此外，土星最大的衛星泰坦則被發現可能瀰漫著一種杏仁與汽油混合的獨特氣味。2023年，一項突破性發現讓科學家們離尋找外星生命更近一步！英國卡迪夫大學的團隊，在距離地球約120光年的系外行星K2-18b上，首次偵測到二甲硫醚（DMS）這種與生命活動相關的分子，這種物質就是地球海洋生物代謝的產物，會散發出海藻或腐爛蔬菜的強烈氣味。

研究團隊表示，這顆行星被歸類為「次海王星」，推測擁有被液態海洋包覆的大氣層，若偵得氣體是生命活動的產物，K2-18b可能有望成為人類探索宇宙中生命跡象的重要線索。然而，研究也審慎指出，這些化合物也可能源自非生物作用，未來還需透過更多深入的觀測和實驗來證實。

巴塞尼拉指出，儘管嗅覺非正規科研手法，卻能為科普教育及想像力開闢新路。她在展覽中重現了「火星味道」，揉合鐵鏽、塵土及潤濕泥壤的氣味，觸動參觀者回想起舊紙箱、老舊家具及兒時記憶。她強調「宇宙瀰漫各種味道，但真正最讓人懷念的仍是地球的味道。」


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