快訊／8級強風來了　今「滯留鋒掃全台」4縣市大雨

▲今起全台天氣不穩定。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，南部、連江縣大雨特報！中央氣象署預報員陳姵安表示，今天、周三滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今日西半部、東半部、午後各地山區有局部大雨機率。

大雨特報：台南市、高雄市、屏東縣、連江縣

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氣象署今晨發布「大雨特報」，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日南部、馬祖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

▼鋒面接近中。（圖／氣象署）



▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，西南風偏強及滯留鋒影響，今晨至晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周三滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今日西半部有短暫陣雨或雷雨，中南部清晨因西南風，雨勢比較大，其他地區也會逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨，而西半部、東半部、午後各地山區有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，周三滯留鋒移到偏向中南台灣，中南部、東部、東南部有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部有短暫陣雨，西半部並有局部大雨機率。

陳姵安表示，周四鋒面逐漸南移至巴士海峽，東半部有短暫陣雨或雷雨，西半部降雨變比較局部，仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部有局部大雨機率。

陳姵安提到，周五到下周一鋒面遠離台灣，水氣仍偏多，南部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。